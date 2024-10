“Si una vez más vuelven a intervenir, no van a salir”: la advertencia de dirigentes del trópico de Cochabamba

“Cómo vienen directamente a querer matar, directamente a querer asesinar, queremos advertir a estos civiles, a estos grupos de vándalos , delincuentes, grupos paramilitares, parapoliciales y a la policía, advertimos (…) si una vez más vuelven a intervenir, no van a salir”, afirmó Mendoza.

“Les advertimos que no los vamos a esperar como los hemos esperado el día de hoy. En la medida que ustedes están atacando, en la medida en que usan su armamento, serán respondidos. No jueguen con el trópico de Cochabamba”, increpó el dirigente de Bulo Bulo.

Los bloqueos de caminos han sitiado el departamento de Cochabamba generando pérdidas millonarias, especialmente en el ámbito productivo. El secretario de finanzas de Cochabamba, Mauricio Muñoz, sugirió militarizar el trópico de Cochabamba “para garantizar el derecho al trabajo”. Desde el martes, cuando se intentó levantar los cortes de ruta en el trópico de Cochabamba, la Policía no ha vuelto al lugar, pero la protesta se ha multiplicado en esa ruta con más puntos de bloqueo.

“Si quieren que lo haga (que se militarice); nosotros no nos atajamos de eso, porque es un gobierno totalitario, un gobierno que no respeta los Derechos Humanos. Si quiere entrar a matar a mis hermanos, a mis compañeros en la región del Trópico de Cochabamba, ningún problema que lo hagan, no tenemos miedo”, dijo a su turno el senador Leonardo Loza, uno de los más cercanos a Evo Morales.