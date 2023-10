Testimonio de persona atrapada en el punto de bloqueo: "Hay niños, caminamos kilómetros para conseguir agua, nos sentimos secuestrados"

Emanuel Villamonte Almaraz, presidente de la organización Rebeldía Popular que se dirigía al cabildo de El Alto y ahora es uno de los bloqueados en el Trópico de Cochabamba, culpó este martes al expresidente Evo Morales por este conflicto que afecta, según su versión, incluso a niños y ancianos.



"Nosotros actualmente nos encontramos en Shinahota, es muy lamentable lo que estamos pasando; no podemos regresar a Santa Cruz, tampoco podemos avanzar hacia la ciudad de La Paz (porque se instalaron puntos de bloqueo en ambos lados de nuestra ubicación), lo peor es que hay muchos niños y ancianos en los buses y esta situación va empeorando cada vez más", dijo Villamonte en un contacto telefónico con EL DEBER.



"Aquí, los vivientes de esta zona, por órdenes del señor Evo Morales, han endurecido sus puntos de bloqueo, incluso, tirando piedras a los buses buscando confrontación, queriendo provocar a la ciudadanía que está en los buses", añadió.



Este martes se realizará un cabildo en la ciudad de El Alto convocado por sectores sociales que respaldan al gobierno de Luis Arce y desde horas de la tarde del lunes fueron instalados varios puntos de bloqueo en el Trópico de Cochabamba, que es el bastión del expresidente Morales.



Entre los bloqueados se encuentran varias delegaciones de organizaciones que se trasladaban de Santa Cruz rumbo al encuentro "arcista" y, según información oficial difundida la noche del lunes por el Gobierno, hubo hechos de violencia en los puntos de conflicto que dejaron al menos 23 personas heridas y hasta un par de personas secuestradas, que luego fueron liberadas.



"En el punto de bloqueo donde anoche nos encontrábamos, no teníamos ni agua, no teníamos comida, tuvimos que caminar kilómetros y kilómetros para poder conseguir botellas de agua y fue muy lamentable más que todo por los niños y ancianos. Pedimos por favor (al Gobierno) que haga cumplir nuestro derecho a la libre circulación, nos vemos aquí prácticamente secuestrados en contra de nuestros derechos, pedimos a la Policía que venga y desbloquee para que podamos regresar a nuestra ciudad", afirmó Villamonte.



Otra dirigente, que fue contactada por EL DEBER y que también se encuentra en uno de los puntos de bloqueo, prefirió no dar una entrevista por temor a que los manifestantes asuman represalias en su contra.



Al momento, los puntos de bloqueo en el Trópico de Cochabamba continúan instalados y, según reportes de medios locales, fueron masificados.