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SINDICATO DE TRABAJADORES PETROLEROS
CLHB NACIONALIZADA – YPFB LOGISTICA SANTA CRUZ
Personería Jurídica Resolución Suprema Nº 5466
DENUNCIA PÚBLICA
EL DIRECTORIO Y LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE YPFB LOGÍSTICA S.A. DENUNCIAMOS A LA OPINIÓN PÚBLICA, AUTORIDADES DEL RUBRO PETROLERO, MINISTERIO DE HIDROCARBUROS, PRESIDENCIA DE YPFB CORPORACIÓN Y AUTORIDADES GUBERNAMENTALES, EL INCUMPLIEMIENTO DEL ACTA DE ENTENDIMIENTO FIRMADO POR EL DIRECTORIO DE LA EMPRESA Y LA GERENCIA GENERAL DE YPFB LOGÍSTICA S.A. CON EL “SINDICATO DE TRABAJADORES PETROLEROS CLHB NACIONALIZADA YPFB LOGÍSTICA” EN FECHA 23 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO. DE MANERA CONTRARIA A ESTE ACUERDO SE INICIARON PROCESOS JUDICIALES A LOS DIRIGENTES Y TRABAJADORES DE BASE PARA DESVINCULARLOS SIN RESPETO A LOS DERECHOS LABORALES VIGENTES.
ES POR TANTO, QUE AL QUEDAR NULO EL CUMPLIMIENTO AL ACTA DE ENTENDIMIENTO Y EN NUESTRO ROL DE CONTROL SOCIAL, DENUNCIAMOS:
- LA APROBACIÓN POR LA JUNTA DE ACCIONISTAS EN CONCORDANCIA A LA RECOMENDACIÓN DEL DIRECTORIO DE LA EMPRESA, UNA NUEVA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL EN EL NIVEL GERENCIAL CON EL FIN DE JUSTIFICAR LA EXORBITANTE CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE MANERA DIRECTA SIN PROMOCIONES INTERNAS NI CONVOCATORIAS EXTERNAS INCLUSO DURANTE EL PERIODO DE CUARENTENA RÍGIDA POR LA PANDEMIA, INCREMENTANDO LAS PLANILLAS EN MÁS DE 40 %. DONDE LA MAYORIA DE LOS NUEVOS CARGOS SON ADMINISTRATIVOS EN DESMEDRO DE LA PARTE TÉCNICA Y OPERATIVA QUE ES EL CORAZÓN DE NUESTRA EMPRESA, TODO ESTO SIN CONTAR CON INFORMES TÉCNICOS Y LEGALES QUE DEMUESTREN LA NECESIDAD DE LOS NUEVOS CARGOS, DONDE SE OBSERVAN ACTAS DE DIRECTORIO EXTRAORDINARIAS SIN FIRMA DE TODOS LOS DIRECTORES TAL COMO LO ESTABLECE EL ESTATUTO SOCIETARIO DE LA EMPRESA, LLEVANDO ASI A UN GASTO POR ENCIMA DEL PRESUPUESTO REGULAR EN ALQUILERES DE NUEVAS OFICINAS, MOBILIARIOS Y ENSERES PARA TODA ESTA NUEVA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA PONIENDO EN RIESGO LAS UTILIDADES DE LA PRESENTE GESTIÓN.
- EL CASO OMISO A LA REALIZACIÓN DE UNA AUDITORIA ESPECIAL A LAS DONACIONES ECONÓMICAS EROGADAS DURANTE LA PANDEMIA, ESPECIALMENTE EL APORTE DE $US.100.000 AL PROGRAMA UMEC SOLICITADO POR YPFB CORPORACIÓN, A PESAR DE EXISTIR UN ACUERDO PARA LA REALIZACIÓN DE ESTA POR UN TERCERO INDEPENDIENTE.
- EN LOS CASOS INTERNOS DE CONTAGIO POR COVID 19, NO RESPONDIERON NI POSITIVA NI NEGATIVAMENTE A LA SOLICITUD DE AYUDA FORMAL QUE SE REALIZÓ PARA UN COMPAÑERO QUE FALLECIÓ EN LA CPS POR COVID 19 SIN TENER PRIMERO PRESENTE EL VALOR HUMANO, ARGUMENTANDO QUE NO SE CONTAGIO EN LA PLANTA. SIN EMBARGO, HICIERON TRABAJAR A COMPAÑEROS DE PLANTA SENKATA CON SOSPECHAS DE COVID-19 QUE LUEGO SE CONFIRMARON, TODO ESTO ACOMPAÑADO DE UN LENTO ACTUAR PARA LA CONTRATACIÓN DE UN MÉDICO LABORAL QUE INGRESÓ CUANDO LA CURVA DE CONTAGIO SE ESTABA APLANANDO.
- PERMANENTE ACOSO Y AMEDRENTAMIENTO A LOS TRABAJADORES Y DIRIGENTES SINDICALES CON TRANSFERENCIAS INJUSTIFICADAS, VIOLENCIA PSICOLÓGICA Y LABORAL HACIA LA MUJER CON MALOS TRATOS, PROHIBICIÓN DE INGRESO DE PERSONAL OPERATIVO FUERA DE HORARIOS ESTABLECIDOS A OFICINAS ADMINISTRATIVAS CON AMENAZA DE SANCIONES DE ACUERDO A REGLAMENTO INTERNO, RETENCIÓN DE APORTES SINDICALES DE LOS TRABAJADORES Y OBLIGACIÓN A SALIR DE VACACIÓN A PERSONAL ANTIGUO, COMO ESTRATEGIA PARA REMOVERLO DE SU AREA DE TRABAJO, TOMÁNDOSE EL DERECHO DE MANIPULAR SUS OBJETOS PERSONALES Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO SIN PREVIA AUTORIZACION DEL TRABAJADOR.
- ABUSO DE AUTORIDAD, AL TRANSFERIR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA DE UN BANCO A OTRO BANCO, VULNERANDO LA NORMATIVA INTERNA AL EXISTIR SOLAMENTE UNA FIRMA AUTORIZADA PARA ESE BANCO. DURANTE ESTE PERIODO DE TRANSICIÓN SE OTORGARON PRÉSTAMOS FINANCIEROS A PERSONAL QUE TIENE MENOS DE 2 MESES DE ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA.
- VULNERACIÓN DE LA NORMATIVA LABORAL AL MANIPULAR LA CONFORMACIÓN DEL COMITÉ MIXTO, CON EL OBJETO DE QUE PERSONAL NUEVO RELACIONADO CON LOS EJECUTIVOS DE LA EMPRESA, GOCEN DE INAMOVILIDAD.
- ACCIONES QUE NO SE ENMARCAN EN UNA ADMINISTRACIÓN TRANSPARENTE: ACTAS DE DIRECTORIO QUE NO SE FIRMAN INMEDIATAMENTE, RESTRICCIÓN DE USUARIOS PARA EL USO DEL SISTEMA INTERNO DE LA EMPRESA, COMPRA DE MÁQUINAS PARA DESTRUIR PAPEL ENTRE MUCHAS OTRAS.
POR TODO LO EXPUESTO RETOMAMOS EL ESTADO DE EMERGENCIA Y EXIGIMOS LA INMEDIATA SUSPENSIÓN DE LOS PROCESOS DE ACOSO JUDICIAL CONTRA LOS TRABAJADORES, ACCIONES DE REESTRUCTURACIÓN, CONTRATACIÓN DE NUEVO PERSONAL Y ESTABLECIMIENTO DE COMITES MIXTOS HASTA LA DESIGNACIÓN DE NUEVOS EJECUTIVOS (JUNTA DE ACCIONISTAS, DIRECTORIO Y GERENCIAS) POR EXISTIR CLAROS HECHOS QUE DEMUESTRAN EL NULO COMPROMISO CON LA EMPRESA, SIENDO SU ÚNICO INTERÉS LLENAR DE PERSONAL EN NUEVOS CARGOS INNECESARIOS EN UN SUPUESTO ORGANIGRAMA DE NUEVA ESTRUCTURA SIN APROBACION CONCENSUADA.
CONMINAMOS A LAS AUTORIDADES GUBERNAMENTALES LLAMADAS POR LEY A TRANSPARENTAR ESTA MALA ADMINISTRACIÓN REQUIRIENDO UNA AUDITORÍA EXTERNA ESPECIAL QUE DICTAMINE LOS HECHOS SUCEDIDOS EN LA PRESENTE GESTIÓN.
¡POR LAS Y LOS TRABAJADORES DE YPFB LOGÍSTICA S.A.!