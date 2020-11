La empresa Brillo Group acusa falta del lpredisposición del Senavex

Escucha esta nota aquí

La empresa Brillo Group se siente perjudicada por el Servicio Nacional de Verificación de Exportaciones (Senavex). La firma afirma que existe una la mala y entera falta de predisposición de colaboración del Senavex a las compañías exportadoras que trabajan para sacar adelante al país.

“Nosotros como empresa estamos en medio de en proceso de una exportación de envases de hojatala, para pinturas con fabricación de origen nacional. El camión se encuentra parado 10 días en frontera porque a los inspectores y la directora regional del Senavex al parecer no le da la gana de emitir un Certificado de Origen, para que esa carga pueda llegar a su destino. Siendo que la emisión de este documento no demora más de 24 o 48 horas, como máximo”, explican desde la firma.

Detalle de lo acontecido, de acuerdo con el despachante de Aduana

El 12 de noviembre de este año Senavex observa la carta elaborada por las ocho DDJJ (Declaraciones Juradas) y señala que debe hacer máximo para tres DDJJ. Luego de hacer las modificaciones, el verificador indica que tiene tres días hábiles para dar una respuesta.

El 13 noviembre en el Señavex indican que aún no han visto los trámites. Tres días más tarde (16 de noviembre), señalan que está en revisión y que aguarde.

El 17 de noviembre explican que hay un rechazo que se tiene que modificar, debido a que fue observado el proceso productivo y que deben realizar una verificación en planta a todo el proceso. Se solicita que la verificación se realice después. En primera instancia la licenciada Elizabeth (una funcionaria) accede y pide modifique las DDJJ subsanando las observaciones y complementando el proceso. A las 21:37 envía un mensaje indicando que la licenciada Yucely Valverde Morón, directora de la regional del Senavex le instruyo que haga la verificación y que lo único que puede hacer es dar una hora temprano para realizarla al día siguiente.

El 18 de noviembre el despachante de Aduana se apersonó a recoger a la verificadora y al técnico inspector para dirigirse a la empresa, donde se tiene una reunión con Gerencia. Al concluir, el técnico asegura que la revisión del proceso se hará lo antes posible, pero recalca que la nota firmada indica que tiene dos días hábiles para responder, mientras tanto no se pueden presentar las DDJJ. Ese mismo día se lo llamó por la tarde y no contestó.

Después de terminada la reunión deja la notificación para efectuar la visita de verificación (imagen debajo de este texto) donde no indican cuál es el error para poder corregir las DDJJ o la Clasificación Arancelaria y no informan nada de eso antes de partir. La orden de notificaciones esta con fecha 17/11/2020, cuando la visita fue el 18/11/2020, perdiendo o esperando un día más las ganas de que atiendan.









El 19 de noviembre el despachante de Aduana fue al Senavex para obtener información sobre como avanzaba el proceso. Le indican que aún no ha sido revisado debido a la excesiva carga de trabajo y que la directora del Senavex, Yucely Valverde Morón habría salido a realizar verificaciones.

Hechos posteriores

El 20 de noviembre emiten dos cartas como referencia ambas del resultado de la visita de verificación (ver a continuación).

















Como empresa al ver lo mencionado en los resultados de la verificación consterna el hecho de que solo hayan aprobado el 1 Ítem y no 2 Ítem.

“No nos indican cual fue su medición para aprobar un Ítem y el otro no, siendo que el material es el mismo. (aprobaron las tapas del envase y no aprobaron el cuerpo del envase). Se ha llamado al en reiteradas ocasiones al Senavex explicando el proceso, buscando alternativas de solución a este mal entendido por parte de esa institución, pero es como hablar al vacío, es una institución que al parecer no tiene la predisponían de ayudar a las empresas que sacan cara por el país”, señalan desde Brillo Group.

“Es totalmente increíble cómo le cierran las puertas para poder exportar, se ha detallado la cantidad de días que se toman para poder emitir un Certificado de Origen, ¿será ineficiencia o falta de conciencia de ayudar al grupo productor del país? Son interrogantes que tenemos como empresa afectada”, indican desde la firma.

Al no ver respuesta o buena voluntad del Senavex, mediante su directora, Yucely Valverde Morón, el Gerente General de la empresa tuvo que ir hasta las oficinas de la institución para ser atendido, escuchado y esperando una respuesta convincente acerca de las observaciones negativas y la no emisión del Certificado de Origen.

“Confiamos que a través de este medio las autoridades del ministerio de Desarrollo Productivo y de Economía se pongan la mano al pecho y presten atención al pedido de requerimiento de mayor esmero hacia las empresas que exportamos productos hechos en Bolivia, sacando la cara por el país para el desarrollo del mismo”, manifiesta Brillo Group.