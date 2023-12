Jhonny Fernández: “Promesa cumplida, el BRT no va más”

El burgomaestre destacó que el retiro de los cordones del BRT, una solicitud que ha sido declarada fundada por el dictamen del juez, se llevará a cabo de manera cuidadosa y planificada. “Promesa cumplida, el BRT no va más”, enfatizó.

Además, reveló que el proyecto BRT en el primer anillo nunca llegó a contar con un financiamiento, porque en el 2019 se hablaba de un crédito de $us 36.6 millones que tenía que otorgar el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), pero que al final no se llegó a concretar. “Fue una mentira para Santa Cruz de la Sierra porque no se ejecutó ese crédito. Nunca llegó ese dinero a las arcas municipales”, dijo.