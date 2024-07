Bielsa aplaude el triunfo "a la uruguaya" ante Brasil

"Son los jugadores los que le dan perfil", subrayó. " A mí me seduce más atacar que defender, pero tengo que valorar que en un partido cerrado creamos una situación más que el rival, defendimos bien y jugamos 15 minutos con un jugador menos, que a este nivel se nota mucho".

"Si me preguntan si estoy conforme con haber creado tres situaciones de gol en 90 minutos, no, no lo estoy. Pero el rival tuvo dos", recalcó. "Hoy superamos a Brasil en segmentos del juego y fuimos superados en otros".