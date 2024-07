Bolivia, por una caricia al alma, se mide frente a Panamá en el cierre del grupo

El último partido de la fase de grupos, para de aquí en más pensar en las eliminatorias. Así lo entiende el seleccionador Antonio Carlos Zago, que dijo que quiere llegar a diciembre con chances de Mundial. Panamá se pone al frente de una Bolivia (21:00 hb), que no es favorita ni siquiera en este partido, pero que sabe que necesita hacerle una caricia al hincha que tanto lo necesita.



Hablar de un equipo titular es divagar, porque hasta ahora no hay un equipo estable. Es cierto que la estructura sigue girando en torno a ‘Billy’ Viscarra, Luis Haquin y Ramiro Vaca, pero de ahí en adelante suelen haber sorpresas. De todas formas, lo más probable que el equipo ante Panamá sea casi el mismo que fue goleado por Uruguay (0-5), porque hay que dar continuidad.



Los jugadores terminaron frustrados ante los charrúas, Ramiro Vaca desnudó las falencias del torneo interno -canchas, rapidez, etc- y Carlos Lampe lo secundó. Físicamente han sido superados por EEUU y Uruguay y esperan que la línea no siga ante los panameños. Las chances de avanzar son casi nulas y los jugadores lo saben porque el retorno al país está previsto para mañana.



Pese a los malos resultados el respaldo del hincha en EEUU ha sido incondicional ya que las previas que se arman, con churrasco, bailes, camisetas y abrazos entre bolivianos, son únicas. Pasó en Arlington-Texas y en Nueva Jersey, y pasará en Orlando por cómo se han organizado para recibir a la Verde, hacerles un banderazo y respaldarla desde temprano en el estadio.



Esa es la caricia que los jugadores esperan devolver, ante un rival al que conocen bien porque lo enfrentaron en 2023 en amistoso en Cochabamba cuando Gustavo Costas era aún el DT (derrota por 1-2). “Queremos darles una alegría a todos”, se repiten en la interna, viendo cómo reciben el apoyo a través de las redes sociales de bolivianos que son felices con solo verlos.



Del equipo titular no hay nada confirmado pero lo más probable es que se comience con ‘Billy’ Viscarra; Adrián Jusino, Luis Haquin y José Sagredo; Roberto Carlos Fernández y Lucas Chávez; Leonel Justiniano, Boris Céspedes y Gabriel Villamil; Ramiro Vaca y Carmelo Algarañaz. No se descarta la inclusión de un experimentado como Rodrigo Ramallo que está en buena forma.



No se descarta también que pueda atajar Carlos Emilio Lampe que cuando ingresó ante Ecuador lo hizo bien. Su experiencia y su influencia en el equipo siempre es fuerte y en partidos como el de este lunes, puede ser importante. De todas formas, el meta ha sido activo motivando, apoyando a sus compañeros en procura que hagan un buen campeonato.



Los únicos que en los días previos trabajaron de manera diferenciada fueron Roberto Carlos Fernández y José Sagredo por diferentes molestias musculares, sin embargo, la última evaluación médica determinó que ambos están bien y que serán tomados en cuenta ante Panamá. De todas formas, Zago tiene como opción como central por izquierda y como extremo, a Marcelo Suárez.



“Me dieron la tarea de rejuvenecer la selección y lo voy a hacer”, dijo Zago en la conferencia de prensa previo al partido. El técnico dirigirá su octavo choque en lo que va del año y hasta ahora no encuentra el equipo. Por eso apunta a repetir el onceno que terminó jugando ante Uruguay, en el MetLife Stadium.





ZAGO DIJO QUE TODO SIGUE SIENDO UN APRENDIZAJE PARA EL PLANTEL



“Nos resta una mínima esperanza, pero hay que soñar siempre”, aseguró este domingo el seleccionador de Bolivia, Antonio Carlos Zago, en la antesala del crucial partido ante Panamá en Orlando, por la tercera y última fecha del Grupo C de la Copa América de Estados Unidos 2024.



“Para nosotros es una final, como hemos dicho en cada partido desde el primero y en caso de una victoria nos daría una esperanza de pelear. Tenemos que acabar esta racha de no ganar en la Copa e irnos con una victoria”, dijo Zago en rueda de prensa en el Inter&Co Stadium, hogar del Orlando City de la MLS.



Uruguay es el líder de la llave con 6 puntos y una diferencia de goles de +7. Estados Unidos y Panamá tienen 3 pero con mejor saldo de goles para los norteamericanos (+1 contra -1). Bolivia es colista sin unidades y con -7 de diferencia.



“Soñar no es fácil, pero tenemos que soñar hasta el final para que podamos mantener la motivación alta. Todo esto ha sido un aprendizaje para nosotros, para el futuro, que son las eliminatorias”, señaló el entrenador de 55 años.



DE TAQUITO



Banderazo..Tal y como sucedió en la previa a los partidos ante EEUU y Uruguay, la selección boliviana recibió el apoyo de la gente en las afueras del hotel de concentración. Los bolivianos desafiaron la lluvia y llegaron hasta ahí para hacerle sentir el cariño a la Verde.



Síguenos. La Travesía que arrancó en Santa Cruz y que viene siguiendo a Bolivia desde los partidos de las eliminatorias del año pasado, no se detiene y ha llegado a Orlando. Los periodistas, que encarnan a los hinchas, cuentan sus aventuras a través de las redes sociales.



EL PARTIDO LO DIRIGIRÁ LA BRASILEÑA EDINA ALVES