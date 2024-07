Copa América: los 7 datos que debés saber antes de los cuartos de final

1. Cuartos de final definidos:

- Los cuartos de final se jugarán del 4 al 6 de julio. Los cruces son:

- Argentina vs. Ecuador (4 de julio, NRG Stadium, Houston, 21:00 hora boliviana).

- Venezuela vs. Canadá (5 de julio, AT&T Stadium, Arlington, 21:00 hora boliviana).

- Uruguay vs. Brasil (6 de julio, State Farm Stadium, Glendale, 21:00 hora boliviana).

- Colombia vs. Panamá (6 de julio, Allegiant Stadium, Las Vegas, 18:00 hora boliviana)