EEUU completa el fracaso de los 'gigantes' de la Concacaf en la Copa América

Clasificados para el Mundial como organizadores, al igual que Canadá, al 'Team USA' y al Tri ya no les quedan más competencias para foguearse fuera de la región.

El lunes, Estados Unidos tomó la puerta de salida con una derrota 1-0 ante Uruguay que la condenaba al tercer puesto de la llave C, por detrás de la Celeste y de Panamá.

"Estamos muy decepcionados con los resultados. Éramos capaces de más y en este torneo no lo demostramos", reconoció Gregg Berhalter ante la prensa.

- "No tendremos esta oportunidad más" -

Como guía, la federación (US Soccer) ha mantenido su confianza en Berhalter pese al escándalo que protagonizó tras el Mundial de Catar de 2022, cuando se supo que agredió físicamente a su esposa tres décadas atrás.

La investigación de US Soccer concluyó que Berhalter no estaba deslegitimado para recuperar el cargo y, tras una larga búsqueda de seleccionador que denominó "rigurosa y global", acabó reinstaurándolo en medio de una sorpresa generalizada.

"No creo que hayamos progresado desde el último Mundial. No vamos por el buen camino", alertó el domingo el exdelantero mundialista Clint Dempsey, parte de un coro de voces que demandaron la destitución de Berhalter. "Esta es nuestra generación dorada y parece que la estamos malgastando. Se acerca 2026 y no tendremos esta oportunidad nunca más".