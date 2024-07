El efecto Copa América: Zago y cuatro entrenadores más perdieron su trabajo

La Copa América 2024 ha dejado una estela de cambios en el mundo del fútbol, con cinco entrenadores que han perdido sus cargos tras el certamen continental. La última víctima de esta ola de despidos ha sido Antonio Carlos Zago, quien fue destituido como director técnico de la selección boliviana, después de una campaña decepcionante.



La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) tomó la decisión de despedir a Zago tras una racha que dejó mucho que desear, con un saldo de diez goles en contra y solo uno a favor en tres partidos. Su gestión, que comenzó el 31 de octubre de 2023, se vio marcada por la falta de resultados positivos, lo que provocó la insatisfacción tanto del hincha como de la dirigencia.



Zago se une a una lista creciente de entrenadores que han sido despedidos tras la Copa América. Entre ellos se encuentra Félix Sánchez Bas, quien dejó su cargo como seleccionador de Ecuador después de que su equipo fuera eliminado en cuartos de final por penales ante Argentina. A pesar de su esfuerzo, la eliminación dejó a la FEF con la necesidad de buscar un nuevo rumbo.



Por su parte, Daniel Garnero fue destituido de la selección paraguaya tras no sumar puntos en la fase de grupos. La APF ha comenzado a buscar un reemplazo, y Gustavo Alfaro, actual entrenador de Costa Rica, suena como uno de los principales candidatos para asumir el cargo.



Gregg Berhalter, también fue destituido como entrenador de la selección de Estados Unidos tras una decepcionante fase de grupos, donde el equipo no pudo superar la eliminación tras una derrota clave ante Panamá. Los rumores apuntan a que Mauricio Pochettino podría ser uno de los nombres considerados para sucederlo.



Finalmente, Jaime Lozano fue despedido de la selección mexicana, luego de que su equipo no lograra avanzar entre los ocho mejores del torneo. Hasta el momento, la Federación Mexicana de Fútbol no ha anunciado un reemplazo para Lozano.