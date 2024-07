"Este equipo no deja de sorprender", señaló el multicampeón Scaloni

No sé si estamos marcando una era pero sí es verdad que el equipo no deja de sorprender, dijo el seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, al analizar la victoria 1-0 sobre Colombia en la final de la Copa América de Estados Unidos 2024.

"El equipo no deja de sorprender , se repone de las dificultades de un partido muy difícil, con un rival muy complicado y sin hacer un primer tiempo bueno, en el segundo mejoramos y merecimos ganar", dijo Scaloni este domingo en rueda de prensa en el Hard Rock Stadium en Miami.

"Ángel ha hecho partidos espectaculares con nosotros , pero el de hoy fue uno de los mejores porque, además de jugar bien, tuvo actitud para ir a presionar en un momento del partido donde las piernas no daban", señaló.

"Empezó a correr como si tuviera 25 años, eso se lo da la jerarquía que tiene, porque tiene una jerarquía superior a un montón de futbolistas. Es una leyenda y se fue, no hay manera de convencerlo", remarcó el entrenador.

"Lo de antes del partido, difícil de explicar y difícil de entender. Jugadores una hora de pie fuera del estadio, esperando que vinieran sus familiares y tuvimos que salir a jugar el partido así, con eso te digo, toda la sensación de no saber dónde estaba tu familia, no llegaban mensajes, algunos no respondían", comentó.