¡Llegó el momento de las semifinales! La Copa América entra en su recta final

La Copa América 2024 alcanza su punto álgido con solo dos encuentros decisivos por delante. Tras una intensa fase de cuartos de final, cuatro selecciones han emergido victoriosas, listas para disputar las codiciadas semifinales. Argentina, la actual campeona, encabeza el grupo de semifinalistas, acompañada por Canadá, Colombia y Uruguay. Estos cuatro equipos se encuentran a un paso de la gloria continental, con la final de Miami como premio máximo a sus esfuerzos.



Argentina vs Canadá: ¿Podrá el "gigante dormido" del norte derrocar al campeón?



El martes 9 de julio, el MetLife Stadium de Nueva Jersey será testigo de un choque titánico entre la actual campeona Argentina y la sorpresiva Canadá. Los albicelestes, liderados por Lionel Messi, buscarán reafirmar su dominio continental, mientras que los canadienses intentarán dar la campanada del torneo.



El partido está programado para las 20:00 HB, prometiendo un espectáculo de alto voltaje. Argentina llega tras una sufrida victoria en penales sobre Ecuador, evidenciando cierta vulnerabilidad. Por su parte, Canadá ha mostrado un juego sólido y ambicioso, convirtiéndose en la revelación de esta Copa América.



Uruguay vs Colombia: duelo sudamericano con sabor a revancha



El miércoles 10 de julio, el Bank of America Stadium en Carolina del Norte será el escenario de otro enfrentamiento de alto calibre. Uruguay, con su mezcla de juventud y experiencia, se medirá ante una Colombia invicta desde hace dos años.



Este partido, también programado para las 20:00 HB, promete ser una batalla táctica entre dos selecciones con estilos de juego contrastantes. Los charrúas buscarán quebrar la racha invicta de los cafeteros, mientras que Colombia intentará mantener su paso arrollador hacia la final



¿Quién llegará a la gran final de Miami?



Con estos emocionantes enfrentamientos, la Copa América 2024 se acerca a su partido más importante. Los ganadores de estas semifinales se verán las caras en la gran final el domingo 14 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami, donde se coronará al nuevo campeón de América.



La expectativa está en su punto máximo, y los aficionados de todo el continente aguardan con ansias estos duelos que prometen emociones, goles y, sobre todo, fútbol del más alto nivel. ¿Logrará Argentina defender su título? ¿Sorprenderá Canadá al mundo? ¿Romperá Uruguay la racha de Colombia? Todas estas preguntas encontrarán respuesta en los próximos días.