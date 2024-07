Luis Haquin: “Nos hacemos responsables de este momento” (video)

Una vez finalizado el partido ante Panamá, Luis Haquin, capitán de la selección boliviana, habló con El Deber Sports en zona mixta y analizó el desempeño de la Verde en la Copa América 2024, torneo en que el equipo nacional culminó en el último lugar del Grupo C sin ninguna unidad.



“Es complicado, es difícil vivir un momento como este. Nosotros somos responsables de este momento, tenemos que hacer autocrítica, queríamos sacar los tres puntos, pero lastimosamente no se pudo porque cometimos algunos errores puntuales”, indicó el defensor central.



“Los detalles son importantes en estos partidos, no pudimos mantener el arco en cero. Hay que seguir trabajando duro para mejorar y cambiar esta realidad”, añadió.



Finalmente, Haquin, reconoció que la selección boliviana tiene mucho por mejorar de cara al reinicio de las Eliminatorias Sudamericanas, que se pondrán en marcha en septiembre. “Debemos corregir muchas cosas, en las Eliminatorias nos enfrentamos a equipos de alto nivel y no tenemos margen de error. Somos conscientes que tenemos que mejorar”, sentenció.



La Verde cerró su participación en la Copa América 2024 sin sumar ni un solo punto, igualando los registros de las últimas tres ediciones, donde también no conoció de triunfos y empates.