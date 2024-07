Marcelo Bielsa citó a Bolivia cuando disparó en contra de los organizadores de la Copa América

El seleccionador uruguayo disparó contra los organizadores, en sentido que fallaron en varios aspectos y entre ellos apuntó al tema de las canchas, tanto de entrenamientos como de partidos oficiales , que no estuvieron a la altura de un torneo como la Copa América y citó a Bolivia a la hora de hablar del tema.

“Los norteamericanos no te dicen te doy una cancha perfecta, te dicen te doy una cancha instalada hace tres días atrás, y las uniones (de los tepes) no cierran. Los campos de entrenamientos eran un desastre, y Bolivia no entrenó”, manifestó Bielsa.