Alcalde de La Paz propone ampliar nuevamente las vacaciones para vacunar a más niños

El burgomaestre explicó que en el municipio de La Paz hay un bajo nivel de aplicación de dosis en escolares de primaria y por ello propuso ampliar una semana más el descanso pedagógico. “Nuestro problema de cobertura está ahorita en los muchachos de cinco a 10 años. No entiendo por qué los papás, si aman a sus hijos, no llevan a vacunarlos; no están vacunando a los niños y están cayendo muchos niños enfermos. Ahí tenemos un punto débil”, aseveró.