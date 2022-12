China reabre sus puertas en medio del resurgimiento de la epidemia de covid-19

Temor a la elevada mortalidad entre los ancianos

Se ha producido un aumento de muertes y una saturación de las funerarias, como se vio en Pekín y sus alrededores en el momento del pico de la infección, hace unos días. Fallecimientos que no figuran en los balances. En primer lugar, porque la definición de muertes por covid ha cambiado. A partir de ahora, solo se tendrán en cuenta las muertes relacionadas con neumonía o insuficiencia respiratoria. En segundo lugar, porque después de haber dejado de contabilizar a las personas asintomáticas, la Comisión Nacional de Sanidad decidió dejar de publicar sus informes diarios el domingo.

La OMS se quejó de que ya no recibía datos chinos . Y ahora son las autoridades provinciales las que están tomando el pulso a la epidemia. La provincia oriental de Zhejiang hablaba el domingo de un millón de nuevos casos de covid al día y pronto de 2 millones durante las vacaciones del Año Nuevo Lunar. Según los modelos utilizados, este levantamiento de las restricciones sanitarias podría provocar la muerte de entre 300.000 y 1,5 millones de chinos en los próximos meses.

Una nueva "campaña sanitaria patriótica

No se trata de suavizar la curva de contaminaciones, de poner en marcha un "stop and go" como se ha visto en países sin cero covid. Se sigue en esta rápida búsqueda de la inmunidad colectiva, a través de las infecciones y la vacunación. Xi Jinping habló de "guiar a las masas para que adquieran conocimientos sanitarios, se protejan mejor y desarrollen buenos hábitos de higiene" y de crear "miles de pequeños entornos civilizados y saludables para construir una sólida línea de defensa social contra la epidemia". Así pues, se trata de requerimientos y, de hecho, lo único concreto que hemos visto en los últimos días es la creación de un mapa de personas mayores de edad con comorbilidades, que permite reforzar la asistencia médica a estas poblaciones.