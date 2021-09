Covid-19: Dudas sobre el virus

Escucha esta nota aquí



Me dio neumonía porque me vacuné estando agripada”, aseguró Patricia, que prefiere no dar su apellido. Según ella, no tenía covid-19 cuando fue inmunizada, se hizo una prueba, y nadie le quita de la cabeza que es contraproducente ponerse la dosis al sufrir resfrío o gripe.

El infectólogo e investigador del Hospital Santa Casa, de San Pablo (Brasil), Carlos Paz, aclaró que las vacunas no empeoran una enfermedad leve, ya que solo contienen una pequeña fracción de las bacterias o virus que las personas encuentran de forma natural.

“El sistema inmunológico puede manejar la dosis para desarrollar inmunidad frente al covid-19 y combatir enfermedades menores al mismo tiempo”, dijo. Paz reconoció que, como cualquier medicamento, las vacunas sí pueden causar efectos secundarios leves, pero que desaparecen muy pronto.

Otra situación es que en las recetas se está reemplazando la azitromicina por la levofloxacina, supuestamente porque este último medicamento es más fuerte ante las variantes delta y delta plus. “Cuando se trata de un virus no se usa antibióticos, solo si se tratara de una infección bacteriana”, despejo las dudas Paz.

Sobre la interacción de la vacuna con los antibióticos, dijo que las personas que toman antibióticos pueden recibir la dosis correspondiente, porque

estos no afectarán la forma en que el cuerpo responde a las vacunas. “Los que toman antibióticos para una enfermedad leve no deben retrasar las vacunas. Sin embargo, si se sienten muy mal, deben quedarse en casa y reservar otra cita para cuando se hubieran recuperado”, recomendó, insistiendo en que es importante verificar que no se tenga coronavirus.

También ha pasado que las personas que debían recibir su segunda dosis de la vacuna se infectaron con el virus, lo que obligó a postergar la inmunización.

Según Paz, no ocasiona problema alguno retrasar la aplicación de la vacuna. Dijo que la recomendación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) es aguardar para vacunarse si se tiene covid-19.

“Específicamente, la agencia aconseja esperar hasta que las personas se recuperen del coronavirus y cumplan con los criterios para terminar el aislamiento, antes de vacunarse. Es decir, deben transcurrir al menos 14 días desde que comenzaron a tener síntomas, y al menos 24 horas desde que dejaron de tener fiebre, sin la ayuda de medicamentos para reducir la temperatura corporal”, indicó.

Para él, extender el tiempo entre la primera y segunda dosis no disminuye la respuesta inmunológica ni compromete la eficacia de la vacuna.





