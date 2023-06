Justicia alemana pospone audiencia sobre demandas contra las vacunas anticovid

Los abogados piden que el juicio sea presidido por un panel de magistrados especializados en temas de salud y no un único juez, lo que permitiría contar con personas "realmente expertas", explicó Marco Rogert, uno de los abogados.

Tantos problemas "nefastos para el trabajo" de esta médica, empleada en un hospital, "quien no puede trabajar la misma cantidad de horas" que antes, declaró a AFP su abogado Tobias Ulbrich.

El laboratorio BioNtech explica que hasta el momento "no se ha probado ninguna relación causal entre los problemas de salud descritos y la vacunación en los casos examinados".

No obstante, la comunidad médica en Alemania ha tomado con seriedad la existencia de síntomas posvacuna, y muchos hospitales instalaron consultas dedicadas a esos casos.

"Odio que me digan que soy un caso aislado. No es así", insiste esta ex vendedora.