La esperada gira de Madonna comienza con controversia

Con un público ansioso de casi 20 mil espectadores, Madonna sorprendió al salir al escenario casi tres horas más tarde de la hora programada . La demora generó una mezcla de emociones entre los fanáticos que, si bien estaban ansiosos por presenciar el regreso de la "Chica Material", no dudaron en expresar su frustración con gritos y abucheos.

El concierto finalmente comenzó a las 10:50 pm con el tema "Nothing Really Matters", pero el daño ya estaba hecho. A pesar de ofrecer un espectáculo que muchos consideraron digno de la espera, la artista no proporcionó ninguna explicación o disculpa por el retraso, dejando a los asistentes con incertidumbre.