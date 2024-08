Destroyers inyecta sangre chiquitana a su primer plantel

Desde comienzos de año, el cuerpo técnico de Destroyers ha estado trabajando de la mano con la dirigencia del Club Atlético Guaraní, de San José de Chiquitos, equipo que cuenta con una rica cantera de futbolistas con gran potencial para desarrollar su talento deportivo a nivel departamental o nacional.



Los dirigentes del conjunto ‘Cuchuqui’ han puesto especial atención en el desempeño del delantero Alex Are Tomichá, quien en el Campeonato Clausura 2023 lideró la tabla de goleadores de la Liga de Fútbol Mayor de San José y, en el Torneo Apertura 2024, ha anotado 8 goles en los 6 partidos jugados hasta la fecha.



Las principales características del fenómeno Are son el dominio del balón en velocidad, la capacidad de definición frente al arco y potentes disparos desde fuera del área, alternando ambas piernas; estas cualidades le han permitido perforar las mallas de los arqueros adversarios con gran calidad.



La garra y el talento del jugador josesano refuerzan el ataque del añejo equipo de la Máquina Vieja, que participa en los torneos de la Primera A de la Asociación Cruceña de Fútbol y la Copa Simón Bolívar. "Estamos felices de saber que nuestro jugador, Alex Are Tomichá, ya forma parte de la primera de Destroyers", señaló el Ing. Aurelio Aguilar Salces, presidente del Club Atlético Guaraní, quien, junto al entrenador Fader López Viera, logró la transferencia del jugador.