Blooming, al trabajo luego de un día de paro

Escucha esta nota aquí

Los problemas económicos están a la orden del día en los clubes bolivianos y Blooming no es la excepción. Ayer los jugadores del primer plantel decidieron ingresar en paro, debido a que se les adeuda cuatro meses de sueldo y exigían que al menos se les cancele uno antes de reiniciar su participación en el torneo Apertura, que será mañana ante The Strongest, en La Paz (17:15). Hubo dinero y el equipo retornará al trabajo hoy.

Los futbolistas estaban citados para entrenarse ayer por la mañana, cumplieron con su asistencia, pero decidieron no trabajar debido al problema económico. “Nos deben julio, agosto, septiembre y octubre, además noviembre ya se va a cumplir en unos días más y serían cinco meses de deuda, así no podemos vivir”, dijo un jugador, que prefirió no ser identificado por temor a alguna represalia.

Fernando Cuéllar, directivo del club, explicó que en horas de la tarde la dirigencia pagó un sueldo completo al plantel y el problema quedó solucionado. Hoy por la mañana, los jugadores se entrenarán en la cancha de su sede.

Habrá rotaciones

Sobre la seguidilla de partidos que se avecina, el DT Gabriel Schürrer manifestó: “Una pena que el torneo no haya comenzado un poquito antes, ahora va a ser más ajustado de lo que pensábamos. Van a haber muchas rotaciones en el equipo, porque corporalmente, físicamente y mentalmente va a ser difícil que todos los jugadores puedan jugar todos los partidos, iremos eligiendo los que mejor estén”.