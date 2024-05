Bolívar busca el pase a octavos de Libertadores ante un golpeado Millonarios

Clave 1: Un boliviano con acento brasileño

Bolívar, próximo a cumplir su centenario, vive una racha impecable en la Libertadores. Los dirigidos por el argentino Flavio Robatto han anotado nueve tantos en tres partidos y son el equipo más goleador del certamen junto al Atlético Mineiro de Hulk. Este poderío ofensivo llegó justamente desde tierra brasileña. Francisco 'chico' da Costa y Bruno Savio, dos futbolistas de ese país, han sido las principales figuras del equipo celeste en la Libertadores. "Tenemos todo para clasificar. Estamos con mucha ilusión de este partido", arengó Savio antes de partir a Colombia Los bolivianos no solo imponen condiciones en la altura de La Paz, donde vencieron a Millonarios y a Flamengo. También vapulearon 4-0 a Palestino en Rancagua, Chile, casi al nivel del mar. La academia paceña nunca ha ganado la Libertadores, pero se ilusiona con repetir una campaña como la de 2023, cuando avanzó hasta los cuartos de final.

Clave 2: Millonarios endeble

Millonarios está habituado a pelear en lo alto de la tabla en el fútbol colombiano, pero no ha tenido igual desempeño a nivel continental.



Este año 'el embajador' volvió a los grupos de Libertadores por primera vez desde 2018, pero los resultados no han sido los esperados: no ha ganado aún y encajó seis goles en sus últimas dos salidas como visitante, ante Bolívar y Palestino.



"Lastimosamente tuvimos dos derrotas consecutivas. Se nos ha complicado un poco la Libertadores, pero seguimos peleando la Copa, estamos con posibilidades y con la ilusión", expreso el DT de Millonarios, Alberto Gamero, quien pelea el campeonato local en simultáneo a la Libertadores