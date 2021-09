Brasil y Chile en duelo con mucha rivalidad

Escucha esta nota aquí

Las selecciones de Brasil y Chile se enfrentan con diferentes realidades en las clasificatorias para el Mundial de Catar 2022 y golpeadas por el poderoso fútbol inglés que los dejó sin jugadores claves para el duelo que jugarán hoy en Santiago en el inicio de la triple fecha.



Los clubes ingleses decidieron no prestar a sus futbolistas sudamericanos a sus selecciones, quejosos por la triple fecha del premundial y las restricciones sanitarias impuestas en Inglaterra por el covid-19 que obliga a los jugadores a una cuarentena de 10 días a su retorno.



Con 18 unidades en seis partidos, la verdeamarela tiene un puntaje perfecto en las clasificatorias y llega al partido con Chile como líder, pero afectada por la negativa inglesa.



La polémica inglesa dejó a Brasil sin nueve jugadores, entre ellos habituales titulares como Thiago Silva (Chelsea), el arquero Alisson (Liverpool) y Richarlison (Everton) y Gabriel Jesús (Manchester City).



Ante esto, el técnico Tité convocó de emergencia a otros nueve jugadores entre los que destacan los delanteros Hulk (Atlético Mineiro), Malcom (Zenit/Rusia) y Vinicius (Real Madrid).



Para Chile la situación en el premundial es diferente. Los dirigidos por el uruguayo Martín Lasarte pasan por una mala racha con apenas un triunfo, tres empates y dos derrotas y está en la séptima posición fuera de la zona de clasificación.



En la polémica europea, Chile se quedó sin el defensa Francisco Sierralta(Watford) y sin el delantero Ben Brereton (Blackburn Rovers), una sensible baja toda vez que el atacante de 22 años se transformó en titular indiscutido tras su buena actuación en la Copa América.



Perú ante Uruguay



Sin sus goleadores históricos Luis Suárez y Edison Cavani, Uruguay visita a Perú en un partido entre dos equipos urgidos de sumar puntos.



La escuadra inca, en el sótano del clasificatorio con 4 puntos, tiene la necesidad imperiosa de quedarse con la victoria contra la Celeste que llega sin Suárez y Cavani, que acumulan 64 y 53 goles respectivamente con su selección



El cuadro inca acumula cuatro derrotas, un empate y un triunfo, pero en este partido Gareca recuperará al goleador Paolo Guerrero, del Inter de Porto Alegre, ausente en la Copa América por lesión.



Ecuador vs Paraguay



Ecuador, que pese a perder sus últimos dos compromisos se mantiene en zona de clasificación, recibirá en Quito a Paraguay con varias bajas.



Está plantada en la tercera posición con 9 puntos, detrás del Líder Brasil (18) y Argentina (12).



El combinado del argentino Gustavo Alfaro salió bien librado gracias a las pobres cosechas de Uruguay y Colombia.