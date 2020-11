Cambio radical para levantarse

Escucha esta nota aquí

El DT de Bolivia, César Farías, es consciente de la urgencia de un triunfo hoy ante Ecuador (16:00), por la tercera fecha de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Catar 2022. Con esa premisa decidió cambiar casi totalmente sus equipos titulares que presentó en las dos derrotas consecutivas en el inicio de las clasificatorias.

En realidad, es un cambio radical, y teniendo como base a Bolívar, que, junto a Wilstermann, fueron los equipos que Farías decidió no convocar a sus jugadores, pues los dirigentes informaron que solo los cederían con cinco días de anticipación a los encuentros, cumpliendo la norma FIFA. El DT quería trabajar más días y por ello los descartó. Sí tuvo tiempo de concentrar dos meses con gran parte de los otros futbolistas que estuvieron en las fechas iniciales de las eliminatorias.

Ahora sucedió lo mismo, esta vez casi todos los clubes de la División Profesional informaron que no cederían a sus jugadores con anticipación, y a Farías no le quedó otra que trabajar pocos días, y no las casi dos semanas que figuraban en el plan.

Así, en el onceno de hoy solo se mantienen dos jugadores que estuvieron en la derrota por goleada de visitante ante Brasil (5-0): el arquero Carlos Lampe y el marcador central Gabriel Valverde. En la segunda fecha de local se perdió ante Argentina (1-2) y de ese onceno de la Verde solo quedan, además de Lampe y Valverde, el atacante Marcelo Martins, autor del único gol nacional.

Ribera, la sorpresa

El lateral derecho Óscar Ribera y el volante ofensivo Roberto Carlos Fernández ingresaron al equipo titular de Farías a último momento, por las lesiones de Diego Bejarano y Alejandro Chumacero, que quedaron descartados para el encuentro de esta jornada. Aún no se sabe si llegarán para el partido del martes de visitante contra Paraguay.

De los dos, la gran sorpresa en el ‘11’ es Ribera, que fue convocado a último momento, el domingo, y que venía alternando en Bolívar, donde el titular es Bejarano. “Si me toca entrar, dejaré la piel por la selección”, sostuvo el defensor.

De los lesionados, Chumacero sufre una tendinitis en la rodilla derecha, mientras que Bejarano viene arrastrando una molestia en el muslo derecho, desde el partido de Bolívar por la Sudamericana contra Audax Italiano, de Chile, disputado el 3 de noviembre.

Tampoco podrá ser tomado en cuenta el juvenil Leonardo Zabala, del Palmeiras, que padece de una posible hernia inguinal, y que debutó en la selección ingresando en los últimos minutos de la derrota ante Brasil. Farías apuesta bastante por el defensor, de 18 años, que lo terminó de convencer que tiene un gran futuro durante la concentración de casi dos meses, realizada en Santa Cruz y La Paz.

Bolívar se pone la Verde

Siete jugadores de Bolívar formarían en la selección. Se trata de los defensores Óscar Ribera, Adrián Jusino y Enrique Flores; los volantes Erwin Saavedra, Juan Carlos Arce y Roberto Fernández; y el atacante Víctor Ábrego.

El equipo lo completan el arquero Carlos Lampe, de Always Ready; el central Gabriel Valverde, de The Strongest; el volante de marca Leonel Justiniano, de Wilstermann; y el atacante Marcelo Martins, del Cruzeiro, de Brasil.