Cancelado el Gran Premio de Rusia de Fórmula 1 por invasión de Ucrania

El Gran Premio de Rusia de Fórmula 1, previsto para el 25 de septiembre en Sochi, fue cancelado según anunció este viernes el promotor del campeonato del mundo de la especialidad, como consecuencia de la invasión de Ucrania por el ejército ruso.

"El jueves por la noche, la Fórmula 1, la FIA (Federación Internacional del Automóvil) y los equipos discutimos el posicionamiento de nuestro deporte y la conclusión es que, teniendo en cuenta la opinión de todas las partes afectadas, es imposible organizar el Gran Premio de Rusia en las circunstancias actuales", explicó el promotor de la F1, Formula One, en un comunicado.

"Seguimos los acontecimientos en Ucrania con tristeza y estupor y esperamos una resolución rápida y pacífica de la situación actual", añadió la nota.

Esta decisión llega al día siguiente de que varios pilotos de la parrilla, entre ellos los campeones del mundo Max Verstappen (2021) y Sebastian Vettel (2010, 2011, 2012 y 2014), exigiesen la cancelación de la carrera.

"Es horrible ver lo que pasa. Por mi parte, mi opinión es que no debería ir, no iré", dijo Vettel en conferencia de prensa coincidiendo con los entrenamientos de pretemporada que se están realizando en el circuito de Montmeló, cerca de Barcelona (nordeste de España).

"Lo siento mucho por las personas inocentes que pierden la vida, que mueren por razones estúpidas", por unos "dirigentes muy extraños y locos. Vamos a hablarlo, pero ya he tomado mi decisión", insistió el piloto de Aston Martin.



"Cuando un país está en guerra, lo correcto es no correr allí, eso es seguro. Pero lo que cuenta no es lo que pienso, decidirá el conjunto del paddock", dijo, por su parte, el vigente campeón mundial, el holandés Max Verstappen (Red Bull).



Este viernes, en el último día de entrenamientos de pretemporada, el equipo Haas, cuyos monoplazas lucen habitualmente los colores azul, blanco y rojo, que coinciden con los de la bandera rusa, sacó unos coches completamente blancos, sin referencias a su patrocinador principal Uralkali, una empresa rusa especializada en la potasa.



El director de la escudería Günther Steiner declaró que la semana próxima se anunciará el futuro de la colaboración entre Haas y Uralkali, cuyo jefe es Dimitri Mazepin, padre de Nikita Mazepin, uno de los dos pilotos del equipo, que tampoco tiene garantizado seguir.



