Carlos ‘Gato’ Sánchez: “Real fue el único que apoyó el retorno de Destroyers a la División Profesional”

Comanda uno de los clubes de la División Profesional, que quedó en crisis por la pandemia. Por ello, adeuda entre seis y cuatro meses de sueldo a los jugadores de su plantel. Carlos ‘Gato’ Sánchez, presidente de Real Santa Cruz, se refirió a los problemas económicos de su club, asegurando que hasta fin de año esperan arreglar esos inconvenientes.

También explicó las causas de su apoyo al G-8 y no al G-6, este último integrado en su mayor parte por el resto de los clubes cruceños. Ahí fue claro, ya que el dirigente, de 68 años, aseguró que su institución no traicionó a nadie y que fue el único que pidió que Destroyers vuelva a la División Profesional en el último congreso de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).

“Tengo pruebas de eso, y las mostraré en su momento”, sostuvo Sánchez, que asumió la presidencia del Real en julio de 2018. A continuación, una entrevista imperdible con el presidente del único club cruceño que apoya al oficialismo de la FBF, es decir al G-8.

_¿Real Santa Cruz está en una situación crítica?

A pesar de todas las previsiones que tomamos estamos en una situación muy delicada, de la que esperamos salir pronto, en especial buscamos arreglar las deudas con los jugadores.

_¿Es lo que esperaba de la División Profesional?

En realidad, este problema viene a raíz de la paralización del fútbol. Nosotros teníamos todo presupuestado, pero vino la pandemia y ya van ocho meses y seguimos sin ingresos en el club. Seguimos sin los alquileres para la fiestas y conciertos de la infraestructura que tenemos, que es de dónde nos entraba un poco de plata. Todo lo previsto quedó afectado por el coronavirus, que es una fuerza mayor, que nadie tenía en mente que afecte.

_¿Real había planificado su estadía en el profesionalismo?

Claro que sí. Teníamos un presupuesto de $us 100.000 para el fútbol profesional, con los sponsors respectivos, que debido a la pandemia se fueron. Si se observa la camiseta el patrocinador principal era la Nueva Santa Cruz, pero todo se fue para atrás por la pandemia. Algunos conciertos previstos también se frenaron. Es un poco difícil la situación, pero si Dios quiere vamos a salir sin deudas hasta fin de año.

_¿Los derechos de televisión son la salvación de los clubes?

Lo que puede salvar la situación es que la televisión ayude con un buen porcentaje de lo que tiene que gastarse por mes. Esa es una fuente de ingresos que creemos será la principal a partir del 2021.

_¿Cuánto le ingresaría al club al mes desde el próximo año por la TV?

Calculamos que en 2021 nos ingresará unos $us 50.000 por mes, que nos permitirá planificar un presupuesto con el que buscamos llegar a fin de año sin deudas.

_Y mientras tanto, ¿ qué pasará con las demandas que iniciaron algunos jugadores?

Estamos en ello, con el objetivo de llegar a un acuerdo definitivo con los que se les debe, pues los jugadores querían que se les pague los sueldos completos, pero en esta época eso no es posible. Hay instrucciones de la FIFA, Conmebol y de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) para que se negocie un porcentaje de pago, pero a veces los dirigentes no somos comprendidos y creen que todo sigue normal y quieren cobrar el 100% de sus ingresos.

_¿Cuáles eran los ingresos normales que tenía la institución antes de ascender?

A Real le entraba dinero de la cancha de pasto sintético, su escuela de fútbol, su salón de eventos y del alquiler del estadio. Estamos hablando de unos $us 30.000 al mes de ingresos.

_¿Cuál es la deuda actual con los jugadores?

Necesitamos aproximadamente $us 150.000 para arreglar los inconvenientes económicos con los futbolistas. En total, con $us 200.000 llegamos a fin de año sin de deudas. Por ello, le repito que si no haya sido la pandemia nosotros hubiéramos cumplido con todas nuestras obligaciones hasta el 31 de diciembre.

_Sobre la división de los clubes, ¿por qué los albos apoyan el G-8 y no al G-6?

En el G-8 nosotros presionamos para que se mejore el contrato de televisión y para que la federación sea más transparente. Luego de la muerte de César Salinas hubo elecciones y apoyamos a Fernando Costa, que es un empresario que esperamos mejore el fútbol. Algo más, Real Santa Cruz siempre trató de que sea el G-14, por ello propiciamos algunas reuniones que no llegaron a buen término porque un grupo estaba empecinado en que sea otra persona el presidente de la FBF, y no entendía razones. Ahora esperamos que los 14 clubes logren un buen contrato por los derechos de televisión.

_¿Cuánto cree que se puede conseguir por los derechos de televisión?

Está demostrado que se puede llegar a tener ofertas de hasta $us 50.000.000. Si es más mucho mejor para todos.

_Hablando del regreso a la División Profesional de Destroyers, ¿es traición lo que hizo Real con los otros clubes cruceños?

Tengo una carta notariada del último congreso, donde el único equipo que apoyó el regreso a la División Profesional de Destroyers fue Real Santa Cruz. Fue un voto de respaldo para que vuelva al seno profesional y se cumpla los compromisos asumidos. Recalco, para que quede claro, Real fue el único que votó para que el equipo ‘cuchuqui’ regrese al fútbol profesional. Eso no es traición.

_Así como la están pasando, ¿se arrepiente del ascenso?

Si Real seguía en la asociación, mucha gente no iba a conocer de su existencia, por ejemplo, esos niños y jóvenes que ahora lo siguen. A ellos les preguntaban antes de los equipos cruceños y se referían a Oriente o Blooming. Entonces el ascenso era una necesidad que debía darse lo más pronto posible porque Real es un club tradicional de Santa Cruz. Teniendo el patrimonio con el que contamos, el club debía estar en este sitial.

_¿El actual directorio ha embargado alguna parte del patrimonio del club?

Mientras esté el directorio que comandamos no va a pasar eso. No vamos a permitir que nadie ponga en riesgo el patrimonio del club.

_Pero, hay un embargo...

Sí. Se dio hace cinco años atrás y es de Findesa. En esa época no estábamos nosotros. Fue un abuso que cometieron contra Real Santa Cruz. Ese embargo nació de un préstamo de $us 300.000 que se hizo hace muchísimo tiempo para terminar de construir el estadio albo. Hace tres años lo remataron ese terreno, pero como club seguimos peleando por el espacio de 6.000 metros cuadrados donados por Ramón Darío Gutiérrez. Está sobre el tercer anillo externo, al lado de las oficinas del club.

_¿Es cara la planilla actual?

Con los diez jugadores que se han ido la planilla de Real es manejable. Ha bajado a unos $us 60.000. Para el año que viene vamos a planificar el presupuesto de acuerdo al ingreso por los derechos de televisión. También estamos en tratativas con algunos patrocinadores para conseguir más dinero.

_¿Ya se piensa en la temporada 2021?

Aspiramos a no cometer los mismos errores de este año en la conformación del plantel, apostando a que el club obtenga algo más y a evitar el descenso.

_¿Cuál es presupuesto que debe tener un club para luchar de media tabla para arriba?

Primero, le voy a recalcar que nosotros tenemos experiencia en la División Profesional. Ya fui presidente en anteriores temporadas cuando Real estaba en la Liga. Por esa experiencia que tenemos creemos que con una planilla de $us 70.000 podemos aspirar a lograr un cupo para la Sudamericana.

_¿Hay jugadores para destacar de este Real?

Tenemos un buen arquero, buenos delanteros y jugadores juveniles que van a destacar el próximo año y que poco a poco lo vamos a ir largando.

_¿Qué le promete a la hinchada realista?

Como siempre trabajo y más trabajo. Cuando llegamos acá le dije al directorio que Real debía estar en la Liga en 2020, y así fue. Cumplí con mi palabra y de repente creo que he cumplido mi ciclo, para dejar que gente joven maneje el club.

_Entonces, ¿usted no irá a la reelección?

Uno nunca sabe, tratando siempre de que los jóvenes aprendan del manejo, pues considero que Real es una institución que nunca se puede hipotecar.

_¿Cuáles sueños tiene por cumplir con el club?

Colocarle luz al estadio, que el enmallado exterior tenga una cara bonita y que haya más niños entrenando en los predios, en lugar de que estén en las drogas.

_En esta época de crisis, ¿ha puesto dinero de su bolsillo?

No ponemos demasiado, ni todo el tiempo, pero cuando hay necesidad lo hacemos para que el club marche.

_¿Es cierto, que casi siempre que Real estuvo en problemas lo llamaron para que asuma?

Cuando mi club ha estado necesitado me llamaron y lo apoyé con gusto. Unas cuatro veces he sido presidente.

_¿De dónde viene su apodo de ‘Gato’ Sánchez?

Cuando jugaba básquet en Nonis me decían ‘Gato’ porque saltaba y caída siempre parado y con la pelota en las manos. También integré San Roque y otros equipos de esa época. Además, jugué fútbol en la Liga Obrera de Oruro donde me fui a estudiar ingeniería.