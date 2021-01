Con cara de extranjero

Escucha esta nota aquí

Todos los años, muchos extranjeros llegan al país a integrarse a los equipos bolivianos que se rearman para participar en el campeonato de la temporada. Este no es la excepción.

Algunos vienen de países de los que nunca habían venido, de Albania u Honduras (no hay registros de otro hondureño en el país), por ejemplo; otros de lugares que de a poco van aportando jugadores, como Panamá, y los habituales de los países vecinos, con una mayoría de argentinos, seguida por brasileños, uruguayos, colombianos y ecuatorianos.

Elegimos a algunos de cada equipo por ser casos llamativos, por procedencia o currículo, y que le aportan cierto atractivo al próximo campeonato.

Always Ready anunció con bombos y platillos la llegada de un “mundialista”. Era el panameño Harold Cummings, que participó en Rusia 2018 como integrante de la selección de su país.

En realidad, Cummings jugó uno de los tres partidos en aquella cita, medio tiempo ante Túnez, y los restantes estuvo en el banco de suplentes.

Cummings tiene antecedentes aceptables, pero no es una gran figura, militó en River Plate de Uruguay, Juan Aurich, Independiente Santa Fe, Alajuelense, San Jose Earthquakes y Unión Española de Chile.

Bolívar trajo al albanés Armando Sadiku, que pasó por el Erzurumspor turco, FC Zürich, Legia de Varsovia, Levante, Santander y Málaga CF, de España. Royal Pari contrató a Rubilio Castillo, atacante hondureño con fama de goleador, que viene del Motagua y pasó por el Todela portugués.

Atlético Palmaflor, uno de los que más jugadores incorporó, tiene en sus filas a Ricardo Noir, ex delantero de Boca Juniors y de Racing Club.

Blooming contrato al volante Gervasio Núñez, ex Atlético Tucumán y Botafogo de Brasil.

Aurora se reforzó con el golero Germán Montoya, ex Vélez Sarsfield y Belgrano de Córdoba.

Real Tomayapo de Tarija anunció al brasileño Nilton, ex Inter y Cruzeiro de Brasil, y también al goleador William Ferreira. The Strongest trae al volante brasileño Rafael Lima ‘Rafinha’, ex Flamengo, Cafetaleros y Sao Bento.

Guabirá apuesta por el atacante ecuatoriano Kevin Mina, ex Olmedo.

Asimismo, Carlos López Rubio (ex Cafetaleros de México) refuerza a Real Potosí; Juan Camilo Vela (ex Boyacá Chicó) a Real Santa Cruz; Francisco Silva (ex Mushuc Runa SC) a Independiente de Sucre; y Hugo Dorrego (ex Cerro Largo de Uruguay) a Oriente Petrolero.

En los traspasos de clubes nacionales, Damián Lizio pasó a Wilstermann y Harold Reina volvió a Nacional Potosí.

La lista es mucho más extensa, pero los nombrados son carta de presentación de sus equipos para esta temporada que arrancaría en febrero.









Lea también Real Tomayapo William Ferreira llegará este viernes a Tarija y se reincorpora a pretemporada de Real Tomayapo El delantero uruguayo, de 37 años, es de las contrataciones estrellas del cuadro tarijeño, que retornará este año a la División Profesional.

​