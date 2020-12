Diez años de reinado casi ininterrumpido de Messi y Cristiano Ronaldo

Escucha esta nota aquí

El Premio FIFA The Best presenta una historia tortuosa en cuanto a su nomenclatura. Primeramente denominado Jugador FIFA del Año y durante un tiempo fusionado con el Balón de Oro, ha conocido un duopolio casi permanente durante diez años: sólo Luka Modric se hizo un hueco entre Leo Messi y Cristiano Ronaldo.



Entre el argentino y el portugués lo han conquistado once veces (seis Messi y cinco CR7).



Concedido bajo el nombre 'The Best' desde 2016, el galardón, asociado al nombre de la FIFA, existe desde 1991.



Entre 2010 y 2015 estuvo fusionado para los futbolistas masculinos con el Balón de Oro de France Football bajo la apelación FIFA Balón de Oro, pero para las mujeres continuó denominándose 'Jugadora FIFA del Año'.



- Los diez últimos laureados:



Bajo el nombre FIFA The Best



2019: Lionel Messi (ARG)



2018: Luka Modric (CRO)



2017: Cristiano Ronaldo (POR)



2016: Cristiano Ronaldo (POR)



Bajo el nombre FIFA Balón de Oro



2015: Lionel Messi (ARG)



2014: Cristiano Ronaldo (POR)



2013: Cristiano Ronaldo (POR)



2012: Lionel Messi (ARG



2011: Lionel Messi (ARG)



2010: Lionel Messi (ARG)



Los jugadores más recompensados:



1. Lionel Messi (ARG): 6 (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019)



2. Cristiano Ronaldo (POR): 5 (2008, 2013, 2014, 2016, 2017)



3. Ronaldo (BRA): 3 (1996, 1997, 2002)



4. Zinedine Zidane (FRA): 3 (1998, 2000, 2003)