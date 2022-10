El Barcelona "en la Liga han sido espectaculares", advierte Ancelotti

El técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, recordó este sábado que los barcelonistas "en la Liga han sido espectaculares", antes del clásico liguero del domingo, pese a su mala racha en Champions. El Barça es "un equipo que ha ganado todos los partidos de la liga, ha empatado uno, que tiene una racha muy buena en la Liga", explicó Ancelotti en la rueda de prensa previa al encuentro. "Es un equipo que desde el principio en la competición nacional lo ha hecho muy bien, y ha tenido algunos problemas en la Champions, donde estos problemas suelen ocurrir, pero en la Liga han sido espectaculares", afirmó el técnico merengue. El italiano trató de rebajar la euforia ante un duelo en el que el Real Madrid se perfila mejor anímicamente tras lograr su billete a octavos de la Champions, mientras el Barça está a un paso de la eliminación. Los dos conjuntos se juegan el liderato del campeonato español, pero Ancelotti trató de quitarle hierro. "Tenemos la ilusión de jugar un clásico, de mostrar una buena imagen y ganar para nuestra afición, pero no es un partido a vida o muerte, es un partido especial, pero la temporada es muy larga", afirmó Ancelotti. El técnico merengue añadió que esta vez no hará experimentos tras probar una nueva táctica en el clásico de vuelta de la Liga de marzo pasado, en que perdió 4-0 con el Barça. 'No quiero inventar'

"No quiero inventar", dijo Ancelotti, recordando que "el año pasado intenté inventar algo y me dieron un palo".



El técnico italiano también rechazó que pueda sacar enseñanzas del partido que el Barça empató 3-3 con el Inter el miércoles en Champions.



"Jugamos de manera distinta al Inter (...) Mañana va a ser un partido distinto y más igualado", aseguró el entrenador merengue, que no podrá contar para el partido con el portero Thibaut Courtois, que sigue convaleciente de una ciatalgia.



"Está bastante bien, se encuentra bastante bien, ha entrenado poco y todavía no se encuentra cómodo, así que para mañana está descartado", dijo Ancelotti.



"Va a entrenar con más continuidad la próxima semana, vamos a ver si para el miércoles o el domingo puede estar. Ha salido de su problema y sólo le falta entrenamiento", explicó Ancelotti.



El Real Madrid podrá contar en cambio con Antonio Rüdiger, que jugará con una máscara tras el golpe que sufrió con el portero rival al marcar el gol del empate contra el Shakhtar el martes, por el que tuvo que recibir 20 puntos en las cabeza.



"Está bien. Tiene la mascarilla para que la herida no se vuelva a abrir, pero está cómodo. No tiene molestias", dijo Ancelotti, calificando a su defensa de "guerrero".



El técnico merengue no ocultó la importancia de poder contar con Rüdiger porque es "muy fuerte en los duelos de cabeza en las dos áreas", además "aporta su mentalidad, es un ganador que nunca para".



Ancelotti también elogió al joven brasileño Rodrygo Goes, aunque sin querer desvelar si saldrá de inicio el domingo o será un posible revulsivo desde el banquillo.



"Es un jugador extraordinario, contundente", dijo Ancelotti, antes de sentenciar que "puede jugar en todas las posiciones de delante. Eso para él es una ventaja".