El Barcelona llevará una camiseta con el logo del rapero Drake en el clásico

El FC Barcelona vestirá una camiseta con el l ogo del rapero canadiense Drake en el clásico liguero contra el Real Madrid este domingo. En lugar del logo de su patrocinador principal, la plataforma de reproducción de música en línea Spotify, el Barça llevará la imagen del búho de Drake como forma de celebrar los 50.000 millones de reproducciones acumuladas por el músico canadiense. El Barça "saltará al terreno de juego en el Clásico del domingo con una camiseta que, por primera vez, no lucirá en el frontal el logo de su partner principal, sino el emblema de un artista de renombre internacional: el cantante y compositor Drake, ganador de 4 premios Grammy y el primero en alcanzar los 50.000 millones de reproducciones en Spotify", precisó el club azulgrana el viernes. "Spotify cede así este espacio privilegiado en la camiseta de juego, como parte de una acción que se enmarca en el partnership con el Club", añadió el club azulgrana.

La marca OVO (October's Very Own) fundada por el rapero, está representada por los ojos y el pico del búho, que constituye su logo. Drake es conocido por ser amante de los deportes y es aficionado y socio económico del equipo de baloncesto de su ciudad natal, los Toronto Raptors, que juegan en la NBA.



En el calentamiento, los jugadores azulgranas llevarán también una camiseta con el número 50 en la espalda (en referencia al récord de 50.000 millones de reproducciones) y el logo de Spotify por delante.

El FC Barcelona y la plataforma de streaming firmaron este verano un acuerdo de patrocinio global, que incluye el patrocinio del equipo masculino y femenino así como la denominación del estadio como "Spotify Camp Nou".



El monto de la operación no ha sido desvelado por ninguna de las dos entidades, pero según la prensa, alcanzaría los 435 millones de euros (422,9 millones de dólares).



Como anunció en el momento del acuerdo, está previsto que este tipo de acciones promocionales en la parte delantera de la camiseta se repita a lo largo de la temporada.