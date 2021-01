El ‘Conejo’ Arce eligió a Always Ready

Escucha esta nota aquí

Ni Oriente Petrolero ni Blooming, finalmente Juan Carlos Arce jugará en Always Ready.

El campeón nacional oficializó ayer la contratación del atacante cruceño que firmó por la temporada 2021.

El exBolívar eligió la propuesta que le hizo el club alteño rechazando de esta manera las que en su momento le hicieron llegar The Strongest, Oriente Petrolero y Blooming.

“Bienvenido ‘Conejo’, la ciudad de El Alto te espera para que juntos hagamos historia”, publicó la institución millonaria en su página oficial.

El representante de Arce había señalado que el experimentado futbolista, de 35 años, también había recibido ofertas de clubes de Brasil, Arabia y Colombia.

Always también incorporó a los ex Bolívar Cristhian Machado y Jorge Enrique Flores, a Darwin Carrero (ex Patriotas Boyacá), Vander Vieira (ex Ajman club de Emiratos Árabes), Robert Hernández (ex Caracas FC),John Jairo Mosquera (ex Royal Pari) y Carmelo Algarañaz, que regresa de estar a préstamo en Oriente Petrolero.