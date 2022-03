El grupo A que era catalogado fácil se convirtió en difícil

Escucha esta nota aquí

El torneo Apertura entró en receso por la disputa de las dos últimas fechas de las eliminatorias al Mundial de Catar 2022, dejando en claro que no existe serie “fácil” como se creía en un principio.



La serie “A”, que a priori parecía que no ofrecería dificultades a los considerados favoritos por trayectoria, antecedentes o calidad de sus refuerzos, ofrece un panorama diferente al imaginado antes del inicio de la temporada.



Para empezar, tiene un puntero inesperado. Atlético Palmaflor encabeza las posiciones (13 puntos) cumplida la sexta fecha y tiene como escolta a Nacional Potosí y The Strongest (11 unidades), que cedió el liderazgo al perder con Bolívar el clásico paceño.



Luego, en el cuarto lugar, se encuentra Oriente Petrolero (9 puntos). De momento, son los cuatro que clasificarían a la segunda fase.



Después se ubican Universitario de Sucre (8) y Aurora (6).



Lejos están Real Santa Cruz y Guabirá, de pobre campaña hasta la fecha, que comparten el último lugar (2 puntos).



La serie “B”, si bien cuenta de momento con dos punteros sólidos, Bolívar y Blooming, presenta las dificultades que se esperaban por la paridad de fuerzas en la mayoría de sus integrantes. Blooming es la sorpresa de este grupo por varias razones: terminó mal el año pasado y empezó peor esta temporada, con una goleada en contra de local (0-7 ante Bolívar). Se recuperó y remontó posiciones hasta llegar a la cima.



Bolívar le hace honor a su condición de favorito y tiene los mismos 13 puntos que la academia cruceña.



En el tercer lugar se encuentra Real Tomayapo (9 unidades), que estaba invicto y perdió esa condición al caer de manera estrepitosa con Nacional (0-5).



Muy cerca, en el cuarto y quinto lugar por diferencia de goles, están Royal Pari y Always Ready , con 8 puntos.



Ambos recuperaron terreno en la última fecha al ganar sendos partidos que los ayudaron a salir de un momento crítico por malos resultados.



Independiente y Wilstermann los siguen de cerca, con un punto menos.



En el fondo aparece el benjamín Universitario de Vinto, con 4 unidades.



