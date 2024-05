Franco fue el dominador

Terminar en la cima de la clasificación no fue nada fácil para Sebastián, ya que partió en el tercer lugar, aunque con mucha confianza y llevándose la ovación de los aficionados a su paso. Es que Franco está en gran momento y no por nada es el líder de su categoría en el rally Codasur luego de la fecha corrida en Argentina y en la previa a la que se disputará en Brasil. “El Rally de San Javier es espectacular, es parecido al que se viene en el Codasur”, dijo. Ayer, en la primera etapa, ratificó su gran momento, dominó las siete Pruebas Especiales (PE) y le sacó una diferencia estable a sus perseguidores. Detrás de ‘Tito’ Saba quedó Mariano Aguilera que también corrió en la RC2 y que demostró que está para más. Su tiempo fue de 48’45”80c, a 5’42”00c del ganador.

Pero volvamos a Franco que fue el más veloz de la prueba. “Vamos bien, venimos a buen ritmo y la idea es mantenernos así mañana (hoy)”, dijo Franco, feliz por lo conseguido en el primer día. Controlar la prueba con ‘Tito’ Saba cerca, no fue fácil, porque el piloto de la máquina 4 no se rindió jamás, aceleró cuando tuvo la chance y la diferencia fue cada vez menor aunque no pudo alcanzar el primer lugar. Eso intentará hacerlo este domingo.