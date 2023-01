Fútbol boliviano: Un torneo largo, otro corto y un campeón en esta temporada

El ganador del torneo corto, por series, no tendrá el rango de aquel que se consagre en el certamen largo, todos contra todos. Ambos certámenes se jugarán de manera alternada

El cuarto clasificado a la Libertadores 2024 (Bolivia 4) será aquel que gane el torneo por series, pero participará en Fase 1, como hoy lo hará el cuarto de la tabla acumulada del año pasado (Nacional Potosí), no en Fase de Grupos. Los descensos se definirán tomando en cuenta la sumatoria de puntos de la temporada.

La primera fecha del “todos contra todos” contempla los siguientes partidos: Real Santa Cruz - Palmaflor, Guabirá - Bolívar, Royal Pari - Independiente, The Strongest - Universitario de Vinto, Oriente Petrolero - Nacional Potosí, Blooming - Wilstermann, Aurora - Always Ready, Liberta d Gran Mamoré - Vaca Díez. Descansará Real Tomayapo.

Torneo por series La Copa de la División Profesional contará con dos series de seis equipos y uno de cinco por el hecho de que son 17 los participantes. Grupo A: Bolívar, Oriente Petrolero, Royal Pari, Wilstermann, Real Tomayapo y Libertad Gran Mamoré. Grupo B: The Strongest, Guabirá, Palmaflor, Aurora y Real Santa Cruz. Grupo C: Always Ready, Nacional Potosí, Blooming, Independiente, Universitario de Vinto y Vaca Díez.