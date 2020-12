George Russell sustituye a Hamilton en Mercedes para el GP de Sakhir

Escucha esta nota aquí

El británico George Russell, piloto de Williams y miembro de la filial de Mercedes, tomará el volante de Lewis Hamilton, positivo por Covid-19, durante el GP de Sakhir de F1 en Baréin, de viernes a domingo, anunciaron este miércoles las dos escuderías.



Russell (22 años) será sustituido en Williams (motorizada por Mercedes), mientras corra para la escudería siete veces campeona del mundo desde 2014, por el británico Jack Aitken (25 años).



Mercedes optó así por un piloto con más experiencia en carrera en 2020 en lugar de recurrir a su piloto reserva, el belga Stoffel Vandoorne (28 años), quien no corre en la categoría reina desde 2018.



"No será fácil para George realizar la transición del Williams a nuestro Mercedes, pero está preparado para correr y sabe cómo hacer funcionar los neumáticos con esta nueva generación de monoplazas", explicó el Team principal de las 'Flechas Plateadas' Toto Wolff.



"Nadie puede sustituir a Lewis, pero lo daré todo desde que me siente en su monoplaza", comentó Russell.



El británico forma parte de la filial de jóvenes pilotos de Mercedes desde 2017, año en que ganó el título en GP3 antes de hacer lo propio en Fórmula 2 en 2018.



Russell milita en F1 con Williams desde 2019, y si aún no ha logrado ningún punto (su mejor clasificación es el 11º puesto), es más por las carencias de su monoplaza que por su falta de aptitudes.



Aitken, por su parte, es piloto reserva de Williams, y participó en los primeros ensayos libres del GP de Estiria, en Austria, en julio.



El británico corre en F2, en la que suma dos podios en 2020.



Hamilton, que presentaba "ligeros síntomas" el lunes, permanecerá diez días en aislamiento y sólo podrá recuperar su volante para la última carrera de la temporada, en Abu Dabi el 13 de diciembre, si da negativo en un test.