Hamilton también domina en los segundos ensayos libres en Turquía

El británico Lewis Hamilton (Mercedes) consiguió el mejor tiempo de la segunda sesión de ensayos libres del Gran Premio de Turquía, 16ª carrera del Mundial de Fórmula 1, este viernes en el circuito de Istanbul Park (5,338 km).



Como en la sesión matinal, el líder del campeonato dominó los segundos libres, esta vez por delante del monegasco Charles Leclerc (Ferrari) en 166 milésimas.



En los primeros libres el segundo mejor tiempo lo había marcado Max Verstappen (Red Bull), 2º en el Mundial a dos puntos de Hamilton. El neerlandés terminó 5º en la segunda sesión.



Pero el domingo Hamilton sufrirá diez posiciones de penalización en la parrilla de salida del GP, al poner un 4º motor en su Mercedes, por encima de la cuota autorizada por temporada.



Si se cambia otra pieza en su unidad de potencia el sábado antes de la tercera sesión de ensayos libres, antes de la clasificación o antes de la carrera el domingo, el siete veces campeón del mundo recibirá una sanción mayor de cara al domingo.



