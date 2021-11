Historia de un error en la Verde

Escucha esta nota aquí

La eliminatoria del Mundial de Rusia 2018 marcó a Bolivia y Perú a raíz de la impugnación de Chile en contra de la selección nacional, por la actuación antirreglamentaria del zaguero paraguayo-boliviano Nelson Cabrera, que benefició a uno y perjudicó al otro.

Perú fue el gran beneficiado del reclamo realizado por Chile porque le reportó tres puntos que le permitieron disputar el repechaje que lo llevó a la Copa del Mundo después de más de tres décadas.

A Bolivia le restaron en mesa los tres puntos que le había ganado a los peruanos en cancha, en el estadio Hernando Siles, y el único que había sumado con los chilenos de visita.

Pasaron cuatro años de aquello que se recuerda cada vez que vuelven a medirse bolivianos y peruanos. Después de ese tiempo apareció el entonces entrenador de la selección boliviana, el argentino Ángel Guillermo Hoyos, para referirse al tema en un medio peruano.

Según el diario Líbero de Lima, lo hizo en una entrevista de Radio Programas del Perú (RPP), a quien confesó haberse sentido sorprendido por lo sucedido con Cabrera.

“Nos sorprendió el tema de la mala inscripción de Nelson Cabrera en la eliminatoria pasada, había jugado Copa América. Escapó del conocimiento de todos nosotros”, sostuvo Hoyos.

El partido se disputó el 1 de septiembre de 2016 en La Paz, y Bolivia ganó 2-0 con goles de Pablo Escobar y Ronald Raldes.

Cabrera ingresó en el segundo tiempo por Juan Carlos Arce, en el minuto 83. Ante los chilenos lo había hecho a los 76’

Con ese resultado quedaba en penúltimo lugar y fuera del Mundial de Rusia, pero luego todo cambió para los incaicos con la impugnación.

Nelson Cabrera, nacido en Asunción del Paraguay, naturalizado boliviano, que llegó al Club Bolívar en 2013 y militó en sus filas hasta 2017, pero regresó a su país de origen para jugar en Sportivo Luqueño, interrumpiendo los cinco años de radicatoria permanente que exige la FIFA a los futbolistas para reconocer su naturalización. Cabrera no había cumplido los requisitos y no debería jugar. Ángel Guillermo Hoyos no estaba enterado de ello y lo incluyó.

El TAS ordenó la resta de puntos a Bolivia para otorgárselos a Chile y Perú.

Hoyos renunció de manera sorpresiva porque aceptó una mejor oferta económica para dirigir a la Universidad de Chile.