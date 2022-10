Mason Greenwood, de nuevo detenido por violar su control judicial

El delantero del Manchester United Mason Greenwood, detenido en enero pasado tras haber sido acusado de violación y agresión por una mujer, fue de nuevo encarcelado el sábado, acusado de no haber respetado las condiciones de su control judicial.



"La policía del Gran Mánchester está al corriente de las acusaciones sobre un joven de 21 años, que habría infringido las condiciones de su control judicial y fue efectuada una detención el 15 de octubre", indicó este sábado un portavoz de la policía, que no puede nombrar al encausado por razones legales.



A finales de enero, Greenwood, una de las grandes esperanzas del fútbol inglés, fue detenido tras la publicación en las redes sociales de imágenes y de videos que muestran a una mujer con la cara ensangrentada y contusiones en el cuerpo, con la mención "a todos los que quieren saber lo que Mason Greenwood me hace".



Detenido y acusado de violación y agresión, fue puesto en libertad con control judicial a principios de febrero.