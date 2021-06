Naomi Osaka, la sensacional tenista y activista contra el racismo que ahora evidencia los problemas de salud mental de los deportistas de élite

Escucha esta nota aquí

Getty Images Osaka explicó que se retiraba del abierto de Rolland Garros para cuidar su salud mental.

El mundo del tenis quedó sacudido por el repentino retiro de la tenista japonesa Naomi Osaka del Abierto de Roland Garros, en París.

La decisión fue anunciada después de que la actual número dos del mundo entrara en conflicto con la Federación Francesa de Tenis por su negativa a presentarse a la rueda de prensa obligatoria después de cada partido.

Osaka ganó su primer partido en París y como había avanzado, no acudió a su cita con los medios porque, explicó, quería cuidar su salud mental.

Los organizadores la multaron con US$15.000 y amenazaron con expulsarla. Osaka decidió entonces por sí misma retirarse del torneo este lunes.

Al justificar su decisión, Osaka reveló que había sufrido "largos episodios de depresión" desde que ganó su primer título del Grand Slam en Nueva York, en 2018.

Esa sensacional victoria, que impulsó su carrera dentro de la élite tenística, llevándola inclusive a ser la número uno del ranking mundial, también estuvo ensombrecida por la controversia.

En la final del US Open 2018, Osaka derrotó a su ídolo, Serena Williams -considerada la mejor tenista de la historia-, en medio de una disputa verbal que la jugadora estadounidense tuvo con el árbitro del partido, a quién tildó de "ladrón y mentiroso".

Aunque ganó claramente por 6-2 y 6-4, Osaka recibió el trofeo entre un coro de abucheos y tratando de reprimir las lágrimas expresó: "Siento que haya tenido que terminar así".

Tímida pero resuelta

Desde que irrumpió en la escena tenística como uno de los grandes talentos mundiales, la joven atleta nunca pareció estar muy cómoda bajo el asedio mediático y la atención pública.

Ella misma se cataloga como una persona sin habilidades mediáticas más allá de la cancha y afirma que dio "el peor discurso de aceptación del mundo" cuando ganó el torneo de Indian Wells en 2018, su primer título internacional.

Getty Images El triunfo de Osaka sobre Serena Williams fue una ocasión agridulce

Pero el hecho que no tenga mucha facilidad frente a grandes audiencias, no quiere decir que en su manera callada no tenga una voz interna poderosa que muchas veces expresa de formas diferentes y que le generan tanto elogios como críticas.

A decir verdad, desde que nació, Naomi Osaka nunca ha estado lejos de la polémica.

Japonesa y haitiana

Osaka, quien es fruto del "romance prohibido" entre un padre haitiano, Leonard, y una madre japonesa, Tamaki, asumió el apellido de la ciudad en que nació.

Compite representando a Japón pese a haber vivido la mayor parte de su vida en Estados Unidos. "Yo no me siento necesariamente estadounidense y puedo entender y hablar japonés cuando quiero", explicó Osaka en una entrevista con el periódico The New York Times en 2018.

La relación entre Leonard y Tamaki no fue aceptada en un principio por la familia de su madre, que consideraba su vínculo con un hombre negro como una "vergüenza".

Esa fue la razón por la que Tamaki y Leonard se mudaron del pueblo costero donde vivía su familia a Osaka, donde nació Naomi y creció "rodeada de la cultura japonesa y haitiana".

Durante más de una década no hubo contacto con sus familiares, y cuando finalmente la conoció su abuelo, cuando ella tenía 11 años, tampoco vio con buenos ojos su dedicación al tenis, un "pasatiempo", según dijo.

Getty Images Osaka con su padre haitiano, Leonard Francois Osaka, celebran su triunfo en el Abierto de Australia de 2019.

Getty Images La relación de Tamaki (centro), con el padre de Naomi fue considerada una "vergüenza" para su familia.

Pero su percepción fue cambiando con el paso del tiempo y ahora ofrece entrevistas para resaltar las "raíces japonesas" de su nieta.

Racismo y estereotipos

Japón es un país que tiene problemas con la diversidad, como lo reflejó un informe comisionado en 2016 por el Ministerio de Justicia, en el que se detalla que un tercio de los residentes extranjeros en el país afirmó haber experimentado comentarios despectivos y el 40% habló de discriminación.

Es una situación que han sufrido varias celebridades de raza mixta, como Ariana Miyamoto, la modelo que se convirtió en Miss Japón en 2015 y fue víctima de racismo porque "no tenía una cara verdaderamente japonesa".

Pero el trato a Osaka ha sido algo diferente, pese a ser negra y japonesa, como Miyamoto.

Getty Images De origen similar al de Osaka, Ariana Miyamoto creció en Japón y ha sufrido durante su vida de muchos prejuicios, incluso después de convertirse en Miss Japón en 2015.

Sus triunfos internacionales -que incluyen cuatro títulos del Grand Slam- han tenido gran repercusión en Japón, más allá que algunos todavía encuentran difícil hablar de ella como una "jugadora japonesa".

La tenista ha sido acogida en gran parte por la sociedad japonesa, con aficionados que la apoyan en sus partidos en el circuito, a pesar de ser también objeto de intenso racismo.

Ha firmado acuerdos de patrocinio con compañías de su país, que se han enfrentado con la percepción de estereotipos en el país.

Una de estas, la empresa de fideos Nissin, fue acusada de "blanquear" a la estrella en un dibujo publicitario que la mostraba con piel blanca y pelo castaño.

"Soy morena, eso es bien obvio", respondió Osaka en una rueda de prensa en 2019, añadiendo que la empresa se había disculpado directamente.

Por otra parte, la tenista inspiró un nuevo personaje en el género manga que debutó en la prestigiosa revista Nakayoshi, en diciembre de 2020.

Personajes racialmente mixtos son una rareza en el género manga, pero el inspirado en Osaka "es un gran paso en la consciencia y representación cultural de manga", expresó a la BBC Ronald Kelts, profesor de cultura, medios y sociedad de la Universidad Waseda de Tokio.

Osaka orgullosamente publicó en Twitter una imagen del personaje y señaló: "El crecer leyendo manga/mirando anime fue algo que nos unió inmensamente a mi hermana y a mí, así que esto es emocionante para las dos".

https://twitter.com/nakayosi_manga/status/1332700798573166593

Éxito y activismo

Su alto perfil y sus triunfos en las canchas de tenis le han servido para exponer los problemas que ha tenido que enfrentar a raíz de sus orígenes, así como de los prejuicios e injusticias sufridos por otros en el mundo.

La revista Forbes estimó que Osaka había sido la mujer atleta mejor pagada en 2019, con ingresos de US$37,4 millones.

Cuenta con 2,2 millones de seguidores en Instagram, y ha utilizado su presencia en la redes sociales para expresar su apoyo al movimiento Black Lives Matter (Las Vidas de los Negros Importan).

En medio de la pandemia, en el US Open 2020, en cada uno de sus siete partidos camino a lograr su cuarta victoria de Grand Slam, la tenista lució un tapabocas con el nombre de un afroestadounidense muerto durante la violencia racial de EE.UU.

Getty Images Naomi Osaka y su novio, el rapero YBN Cordae, viajaron a Minnesota, días después de la muerte de George Floyd, para unirse a las protestas.

Con anterioridad, había amenazado con abandonar un torneo preliminar en Nueva York en protesta por la muerte a tiros de otro hombre negro, Jacob Blake, a manos de la policía.

Y sólo unos días después de que George Floyd muriera sofocado por el policía Derek Chauvin, que presionó la rodilla contra su cuello durante más de nueve minutos, Naomi y su novio viajaron a Minnesota para que sus voces "se escucharan en las calles".

Dijo que siguió de cerca el juicio en el que Chauvin fue declarado culpable de asesinato, aunque expresó que no se puede esperar que las cosas cambien de la noche a la mañana.

"Creo que simplemente haciendo que la gente hable de cosas y que pueda entender las perspectivas de personas diferentes y cómo ellas piensan es un gran inicio".

Futuro

PA Media Es muy temprano para saber cuándo regresará Osaka al tenis competitivo.

El reto de Osaka ahora es hacer que tanto tenistas como las autoridades que rigen el tenis empiecen a considerar el estrés psicológico que puede afectar a los atletas élite.

Aunque algunas estrellas han señalado que la interacción entre los medios y los jugadores es parte integral del deporte, destacadas figuras le han brindado apoyo a Osaka.

La legendaria Billie Jean King -que tuvo que lidiar con sus propias batallas personales cuando estaba en la cima del tenis- consideró que Osaka es "increíblemente valiente (…) al revelar la verdad sobre su lucha contra la depresión".

"Ahora, lo importante es darle el espacio y tiempo que necesita", escribió en Twitter.

Cuánto tiempo será, es imposible saber. Osaka tenía perspectivas de hacer un buen torneo en Roland Garros y luego en Wimbledon -los dos Grand Slams que aún no ha ganado- así como repetir su triunfo en el US Open en septiembre.

Esos sueños ahora se ven muy lejanos.

