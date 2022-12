"No hay nada que reclamar, hicimos un partidazo", se consuela Diego Alonso

El seleccionador de Uruguay, Diego Alonso, admitió su gran decepción por la eliminación de su equipo en la fase de grupos del Mundial de Catar-2022 y defendió a sus jugadores, que estimó que hicieron "un partidazo" para superar 2-0 a Ghana este viernes en la tercera jornada.



Uruguay acabó con 4 puntos, pero en el tercer puesto. Un gol de Corea del Sur en el descuento final de su partido, en el que ganó 2-1 a Portugal, liquidó las esperanzas de la Celeste de estar entre los dieciséis mejores.



"Hicimos el trabajo que teníamos que hacer. No hay nada que reclamar a los jugadores, hicimos un partidazo", comentó al término del partido a la televisión oficial del torneo.



"Jugamos como teníamos que jugar, nos soltamos, fuimos un equipo de eliminatorias, lo que habíamos querido ser siempre. Los jugadores en la cancha dieron muestra de que teníamos que estar en la siguiente fase", apuntó.



Uruguay empató en Catar-2022 empatando 0-0 con Corea del Sur y luego perdió 2-0 contra Portugal, lo que le obligaba a ganar en la última fecha y esperar que Corea del Sur no venciera. Ese último supuesto no se cumplió y los charrúas abandonan el torneo a las primeras de cambio.