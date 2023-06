“No me falta nada por conseguir”, afirma un Messi que deja París con la decepción de la Champions

Leo Messi, que deja el PSG tras dos temporadas, para irse al Inter de Miami, afirmó en una entrevista a la cadena beIN Sports, difundida este domingo en Francia, que "lo conseguí todo" como futbolista, añadiendo que no lograr la Champions con el conjunto galo "fueron grandes decepciones".



El astro argentino, que acaba de cumplir 36 años, destaca que su vida diaria no ha cambiado tras ganar el Mundial.



"La verdad que no cambió absolutamente nada. Lo único que puedo decir es que soy, que somos, campeones del mundo, y que no me falta nada por conseguir, que lo conseguí todo", afirma.



En sus dos años en París quedó la espina clavada de no haber podido ofrecer al club francés el sueño de ganar la Liga de Campeones, que Messi logró en cuatro ocasiones con el Barcelona.



"Uno de los grandes objetivos era la Champions y los dos años la verdad que no lo pudimos hacer. Creo que fueron grandes decepciones, pero creo que hay darle importancia a las ligas que se ganan también, más allá de que lo que quiere el club es una Champions", afirma.



Tras un gran recibimiento en 2021 cuando llegó a París, esta temporada, tras volver del Mundial y de que el equipo francés fuera eliminado en octavos de Champions, se tradujo en algunos abucheos de aficionados del PSG contra el astro argentino.



"Desde el principio fue algo muy lindo. Después, la gente empezó a tratarme diferente. Una parte del público de París. La gran mayoría me sigue viendo y tratando como al inicio. Pero sí que hubo un quiebre con gran parte de la afición del París, el cual no fue mi intención ni mucho menos (...). Pero me quedo con toda la gente que sí me respetó, como yo siempre respeté a todo el mundo desde que llegué y nada más. Es una anécdota", explica Messi.



"Fue una adaptación muy difícil (a París), mucho más de lo que esperaba, más allá de que tenía gente conocida dentro del vestuario. Fue difícil la adaptación, al no tener pretemporada, adaptarme al nuevo club, a una nueva manera de jugar, a nuevos compañeros, a la ciudad a la que fue muy difícil en principio adaptarme para mí y para toda mi familia", añade.



Mundial de Catar