Pablo Fernández sobre las agresiones que recibió en El Alto: "No soy de guardar rencores, esto pasa y sigo igual de apasionado por mi trabajo"

"No soy de guardar rencores, esto pasa y sigo igual de apasionado por mi trabajo y mis proyectos . Sigo en el lugar que quiero estar", decía parte del posteo publicado por el periodista deportivo a la tarde del jueves.

Desde entonces, evitó pronunciarse al respecto, pero esta noche lo hizo mediante sus redes sociales: "Es solo un deporte, en el VAR revisé cada detalle de lo que pasó. En velocidad normal, en cámara lenta, hice el trazado de líneas, etc. En ningún momento dije nada que deba ofender absolutamente a nadie. Estoy golpeado, pero en el fútbol...las lesiones se curan con el tiempo . Gracias a quienes siempre están comigo, a quienes confían en mí y me quieren ver bien, estoy agradecido eternamente con todos ustedes. Nos

​​“Rechazar ese tipo de violencia, lamentablemente generada por una crítica mal intencionada, una reacción inmadura e insensata del presidente de Always Ready que ha provocado esto. Cuando una persona es pública tiene que saber cuál es el alcance de las cosas que dice y las connotaciones que pueden haber, pero parece que el presidente Always no mide esas cosas”, dijo Nurnberg a DIEZ.