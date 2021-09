River al acecho de Talleres y Lanús, líderes en fútbol argentino

Escucha esta nota aquí

Talleres y Lanús, punteros del torneo 2021 del fútbol argentino, afrontarán duros cotejos frente a Racing y Newell's, respectivamente, bajo la presión del escolta River, que se mide con Arsenal, en partidos centrales de la duodécima fecha.



Talleres, el equipo dirigido por el uruguayo Alexander Medina, viene de ganarle a Platense (2-1), en lo que fue su sexta victoria en los últimos siete partidos, con un rendimiento consistente que le permitió seguir al tope.



Su próximo examen será una visita a Racing, este sábado (17:00) que hasta hace unas semanas era uno de los líderes de la competencia, pero perdió terreno con cuatro empates en fila que lo relegaron a la sexta posición.



El equipo racinguista ahora conducido por Claudio Úbeda muestra altibajos con un juego que combina la solidez defensiva –sólo le anotaron 2 goles en once cotejos- con el poco poder de fuego en ataque, con apenas 9 tantos anotados, a tal punto que cinco de sus once partidos terminaron 0-0.



Lanús, el otro líder, es casi la contrapartida de la 'Academia', pues acumula 21 tantos, diez de ellos anotados por el veterano artillero José Sand (41 años), y también le han anotado bastante (16), aunque tres victorias en los últimos cuatro cotejos lo catapultaron a la cima del torneo.



El 'Granate' es favorito frente a Newell's, el lunes (14:45), que viene de sufrir una fortísima caída a domicilio ante River (4-1) y acumula seis partidos sin triunfos, en un declive que podría complicarse aún más en caso de soportar otra derrota.



Escalada 'millonaria'

Ubicado apenas dos puntos por debajo de Talleres y Lanús, River apunta todos sus cañones a lograr el primer título de liga local en los siete años de conducción del entrenador Marcelo Gallardo, consciente además de que esa parece ser también la única llave que le queda para acceder a la Copa Libertadores-2022.



Luego de un arranque con altibajos, el 'Millonario' encontró cierta estabilidad y acumula cuatro victorias en seis cotejos, sostenido además en el excelente momento que atraviesa el delantero Julián Álvarez, que anotó dos goles y dio dos asistencias en el 4-1 sobre Newell's de la fecha pasada.



"No tengo esa cuenta pendiente. Lo quiero ganar (el campeonato), tengo ese deseo. Pero no me mueve el piso", declaró Gallardo sobre el único trofeo local que le faltaría en sus vitrinas, y antes de un cotejo ante el colista Arsenal que tiene como amplio favorito a River.



El sábado, en la apertura de la fecha se medirán Godoy Cruz-Sarmiento, Vélez Sarsfield-Aldosivi, Racing-Talleres y Atlético Tucumán-Boca, mientras que el domingo se enfrentarán Patronato-Estudiantes, Colón-Central Córdoba, Platense-Argentinos Juniors, Huracán-Independiente y River-Arsenal.



La fecha 12 se completará el lunes con los duelos Gimnasia La Plata-Unión, Lanús-Newell’s, Rosario Central-San Lorenzo y Defensa y Justicia-Banfield.



