San José desciende por deudas pero, el indirecto se mantiene en la División Profesional

San José ya no pertenece a la División Profesional, perdió la categoría a una fecha de la conclusión del campeonato Único 2021, por determinación de Tribunal Superior de Apelaciones, al no haber pagado las deudas que tiene con su ex jugador Carlos Saucedo y su ex entrenador Eduardo Villegas.

El popular equipo de la 'V” azulada no fue desafiliado, simplemente baja a la Primera A de la Asociación' de Fútbol de Oruro (AFO), de acuerdo al informe del TSA, que pertenece a la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).

“El Tribunal Superior de Apelación de la FBF, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 90 del Código Disciplinario de la FBF, sanciona al club San José con la pérdida de categoría, debiendo notificarse a las partes y a la FBF para el cumplimiento de la presente resolución”, señala el documento dado a conocer por el TSA.

Se aclara que al tratarse de la pérdida de categoría y no de una desafiliación, el fallo no afecta a la convocatoria del campeonato, por lo tanto solo, queda por definir el descenso indirecto, que, de momento, involucra a Blooming y Real Potosí. El partido que disputarán el sábado Blooming y Real Potosí, en el estadio Tahuichi Aguilera, definirá quien enfrentará al subcampeón de la Copa Simón Bolívar.

La situación de San José fue complicada desde el inicio de la temporada y muchas veces hubo amenazas de abandono del campeonato de parte del club y en otras el rumor de una inminente desafiliación.

Nada de eso ocurrió hasta ayer, que el Tribunal Superior de Apelaciones de la FBF optó por aplicar una sanción menor que no alterar el campeonato, porque si decidía aplicar la desafiliación, hubiese modificado la tabla de posiciones al restarles a todos los equipos los puntos disputados con San José.

Hace dos años, el Tribunal de Justicia Deportiva desafilió a Sport Boys por no presentarse a jugar en la última fecha, aduciendo imposibilidad para trasladarse a Potosí, donde debía enfrentar a Real Potosí.

La decisión del TJD afectó también a Destroyers, que debería haber jugado el descenso indirecto y lo hicieron descender directamente porque era el penúltimo de la tabla de posiciones.