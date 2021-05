The Strongest indolente ante crítica situación de Royal Pari

Escucha esta nota aquí

Por : Chino Tapia

El plantel de Royal Pari está afectado por la pandemia del coronavirus y no está en condiciones de afrontar el partido del fin de semana en el campeonato de la División Profesional, sin embargo el Club The Strongest no acepta la solicitud de postergación del encuentro correspondiente a la séptima fecha.

En total son once jugadores confirmados con Covid-19 (pruebas PCR y Elisa) y otros tres futbolistas están con claros síntomas de haber contraído este mal, pero también hay gente del cuerpo técnico y personal de apoyo afectada por el virus.

Ante la indiferencia de sus pares de The Strongest y la actitud pasiva de la FBF, que acepta la decisión sin tener en cuenta la gravedad de la situación, la dirigencia de Royal Pari ha tomado la determinación de enviar solamente siete jugadores de la reserva para encarar el partido programado para mañana en La Paz, a las 15 horas, en el estadio Hernando Siles.

Pablo Chávez, gerente deportivo, y Nildo Guardia, médico del plantel, explicaron que la decisión fue adoptada luego de agotar todas las posibilidades de reprogramar dicho partido.

Informaron que se enviaron cartas de solicitud en este sentido a los presidentes de The Strongest y de la Federación Boliviana de Fútbol, pero solo se escucharon negativas a la petición.

Se les explicó a ambos presidentes que el plantel profesional y de reserva de Royal Pari, lo mismo que el cuerpo técnico y utileros, han sido sometidos desde el miércoles pasado a una burbuja sanitaria de al menos 7 días en resguardo de su salud y la de sus familias, sin embargo no aceptan la solicitud.

La dirigencia del club cruceño se quejó de que ni The Strongest ni la propia FBF hayan tomado en cuenta que la postergación busca únicamente la prevención de contagio a los futbolistas atigrados y que tampoco están tomando en cuenta las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en sentido de que en esta pandemia lo que se debe preservar, por encima de todo, es la vida de las personas.

La dirigencia del equipo cruceño observa una clara intención del club paceño, que llega vapuleado de la Copa Libertadores de América, de querer sacar ventaja de la situación, al enfrentar a un equipo diezmado.