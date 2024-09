Expocruz ya recibió 230.000 visitas y cuatro países confirmaron para la versión 2025

Rueda de negocios



Durante la segunda jornada de la Rueda de Negocios Internacional de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), se generaron $us 30,46 millones, haciendo un global de $us 76,16 millones en intención de negocios.



El primer día (martes 26 de septiembre) producto de 3.384 reuniones empresariales, se generaron $us 45,7 millones, en intención de negocios.



La jornada de ayer nuevamente, la presencia nacional marco el escenario comercial.



Alexander Candia, fue uno de ellos. A un año de haber creado su empresa personal que ofrece servicios a empresas industriales detectando la fuga de energía eléctrica, por primera vez participó en la Rueda de Negocios.



El joven emprendedor se mostró satisfecho por su primera incursión que le permitió tener contactos con empresas mineras de Chile para implementar alianzas de trabajo.



Tekno Sella, con 18 años en el mercado ofrece su servicio de impermeabilización ecológico de estructuras de techos metálicos, lozas y piscinas. Soledad Vargas, gerente general de la empresa familiar, que tiene su base en el Alto de La Paz, asegura que el producto de pintura especial es 100% con material reciclable en base a goma picada y resinas naturales.



Vargas remarcó que su participación en la Rueda de Negocios es para ampliar su servicio en el mercado cruceño y nacional.



La empresa Moal SRL Riego y Energía, participa por primera vez en la Rueda de Negocios y en la Expocruz. Jorge Gasser, representante de la empresa en Bolivia, indicó que la compañía trajo lo último en tecnología (de Israel), para el tratamiento de agua.



“Son uno ablandadores de agua que funciona con ondas de baja frecuencia que diluye minerales, que durante el tiempo se depositan en tuberías. Esta nueva tecnología se lanzó al mercado hace apenas tres meses y esta destinada a empresas industriales y agricultores. También la tecnología puede dar solución a problemas de tuberías en los edificios antiguos”, detalló Gasser.



En 2023, el evento multisectorial logró $us 109,7 millones en intención de negocios, respaldado por 8.840 reuniones empresariales