10 empresas bolivianas destacan en el ranking de Los Mejores Lugares para Trabajar en América Latina 2023 de Great Place To Work

El ranking de Los Mejores Lugares para Trabajar en América Latina 2023 de Great Place To Work (GPTW), cuenta con una fuerte presencia de empresas bolivianas.

Estas empresas también cumplen con los pilares más importantes que dimensionan a un Great Place To Work: Confianza, Credibilidad, Respeto, Imparcialidad, Orgullo, Compañerismo, Innovación, Valores y Liderazgo, bajo un enfoque For All a todos por igual.