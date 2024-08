A julio, Bolivia pagó $us 938 millones de servicio de deuda externa; que suma $us 13.402 millones

Bolivia ha cumplido con el 62% del pago del servicio de la deuda pública externa programado para este año, según informó el Banco Central de Bolivia (BCB). Hasta el mes de julio, se han desembolsado $us 938 millones, a pesar de enfrentar un entorno internacional adverso y un incremento en las tasas de interés. El saldo al 31 de mayo de 2024 es de $us 13.402 millones



“El Banco Central de Bolivia comunica a la opinión pública que al mes de julio se cumplió con el pago del 62% del servicio de la deuda pública externa programado para la presente gestión, equivalente a $us 938 millones", señala el comunicado del BCB. Este avance se logra en un contexto internacional adverso y a pesar del aumento de las tasas de interés, cumpliendo así con los compromisos asumidos con los acreedores externos.



El BCB, en su calidad de agente financiero del Gobierno conforme a la Ley N° 1670, detalló que el monto desembolsado en julio de 2024 para el servicio de la deuda pública externa ascendió a $us 176 millones, siendo uno de los meses con mayor demanda de recursos para cumplir con estas obligaciones.



El Banco Central también reafirmó su compromiso con el desarrollo económico y social del país, en línea con su mandato constitucional y legal de preservar la estabilidad económica, según un comunicado oficial enviado a EL DEBER.