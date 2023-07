Agricultores del Chaco tarijeño objetan acuerdo de maiceros con Emapa

A decir de Vaca, el acuerdo no contempla a los 140 agricultores de su sector ni a los colonos menonitas, cuya capacidad de producción ronda las 20.000 hectáreas en el Chaco tarijeño. “Los productores del acuerdo no superan las 1.000 hectáreas producidas. Nos discriminan y nos dejan en total incertidumbre porque no tenemos certeza de que nos comprarán nuestra producción”, remarcó el presidente de AgriChaco.