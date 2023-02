Agro registra $us 40 millones en pérdidas por eventos climáticos

Cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE) dan cuenta de que Bolivia cerró 2022 con un nuevo récord en sus exportaciones, las cuales recibieron un fuerte impulso del sector no tradicional, en especial del complejo soyero.

Las exportaciones tuvieron como motor al sector no tradicional ($us 3.872 millones), que creció un 42,5%. En esta categoría, destaca el complejo soyero (granos, harina, torta y aceite), con un valor de $us 2.200 millones y un crecimiento del 62%.